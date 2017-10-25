Трамп об урановой сделке с Россией: «Это – Уотергейт нашего времени»

В среду, перед вылетом в Техас, президент Трамп побеседовал с журналистами. Он, в частности, прокомментировал появившиеся в прессе заявления о причастности предвыборного штаба Хиллари Клинтон к финансированию работы по составлению компрометирующего досье на него.

«Я полагаю, что это очень грустно – то, что они сделали с этим фальшивым досье, – сказал президент. – Оно было сфабриковано, и, насколько я понимаю, они заплатили огромную сумму денег. А Хиллари Клинтон всегда это отрицала. Демократы всегда отрицали это, и теперь, только потому, что это станет предметом судебного разбирательства, они сказали, что сделали это.Они признали это, и им стыдно, но я полагаю, что это – позор, и это – очень печальный комментарий по поводу политики в этой стране».

Отвечая на вопрос об урановой сделке с Россией, заключенной в период президентства Барака Обамы, Трамп заявил: «Я думаю, что это – Уотергейт нашего времени».

Президент затронул и вопрос о единстве в рядах Республиканской партии после состоявшейся во вторник встречи президента с сенаторами-республиканцами. «У нас – великое единство: только посмотрите, что произошло вчера во время встречи, – заявил Трамп. – Я полагаю, что (оно характеризует) каждого сенатора – включая Джона Маккейна. У нас вчера состоялся замечательный разговор – между мной и Маккейном – о военных делах… В рядах Республиканской партии – великое единство».