Трамп планирует объявить соглашение с Ираном несоответствующим интересам США

Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу выступить с резкой критикой в адрес Ирана и объявить, что историческое ядерное соглашение с Тегераном не отвечает национальным интересам США.

Об этом сообщили представители правительства и советники администрации.

В своей речи в Белом доме Трамп отметит конкретные недостатки заключенного в 2015 году соглашения, а также расскажет о вызывающей беспокойство неядерной деятельности Ирана, сообщили четверо источников.

В эту категорию попадают ракетная программа Тегерана, поддержка сирийского президента Башара Асада, движения «Хезболла» и других группировок, дестабилизирующих регион.

В соответствии с американским законодательством, Трамп до воскресенья должен уведомить Конгресс о том, соблюдает ли Иран условия соглашения, заключенного по результатам полутора лет переговоров при администрации Барака Обамы, и является ли это соглашение приоритетом в области национальной безопасности.

Хотя Трамп намерен заявить, что Иран выполняет условия соглашения, он будет настаивать, что сам документ имеет критические недостатки, а неядерная деятельность Ирана нарушает дух региональной стабильности, который должно было укреплять данное соглашение.

По словам источников, Трамп не будет призывать к возобновлению санкций против Тегерана, однако попросит Конгресс прописать для Ирана строгие правила, от соблюдения которых будет зависеть санкционный режим.

Санкции в отношении Ирана были смягчены в обмен на ограничение его ядерной программы.

Также Трамп объявит о намерении ввести санкции в отношении Корпуса стражей Исламской революции, признав это элитное формирование террористической организацией, сообщают источники.

Кроме того, Трамп попросит Конгресс скорректировать или отменить закон, в соответствии с которым он должен заново удостоверять соблюдение соглашения Ираном каждые 90 дней.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон обзвонил коллег из других стран, участвующих в соглашении, чтобы рассказать им, чего ожидать от речи Трампа, заявили в Госдепартаменте.

Тем временем директор ЦРУ Майк Помпео, выступая в Университете Техаса, тоже резко раскритиковал Иран, назвав иранское Министерство разведки и Корпус стражей Исламской революции «булавами деспотической теократии».

Корпус стражей, отвечающий за операции за пределами страны, расширяет свое влияние в ближневосточном регионе, отметил Помпео. «В отличие от ИГИЛ и ее призрачного халифата, Иран является влиятельным государством, которое остается крупнейшим в мире спонсором терроризма», – сказал директор ЦРУ.

Трамп хочет донести до европейских участников соглашения – Германии, Франции и Великобритании – важность устранения недостатков соглашения и борьбы со злонамеренным поведением, которое не попадает под действие соглашения.

Однако европейцы, как и Иран, Россия и Китай, исключают возможность пересмотра соглашения. В то же время некоторые, в особенности Франция, проявляют готовность устранить нерешенные проблемы путем дополнительных переговоров.