Трамп, вероятно, откажется от поддержки соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН – Ожидается, что президент США Дональд Трамп в ближайшие дни откажется подтвердить соблюдение Ираном соглашения по его ядерной программе, заключенного в 2015 году, и даст Конгрессу 60 дней на решение вопроса о целесообразности повторного введения санкций против Тегерана.

По закону, заявление президента должно быть сделано до 15 октября, но источники в Белом доме допускают, что оно может появиться раньше.

«Президент принял решение по общей стратегии в отношении Ирана и хочет удостовериться, что у нас есть широкая политика, позволяющая работать не с частью проблем, а со всеми проблемами, связанными с тем, что Иран является плохим субъектом», – заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Трамп обмолвился о своих планах, когда выступал перед Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре.

«Соглашение с Ираном было одной из самых худших и односторонних сделок, в которые когда-либо вступали Соединенные Штаты», – заявил он.

Назвав это соглашение «позором» для США, Трамп сказал: «Я думаю, вы об этом еще услышите».

Отказ подтвердить, что Тегеран соблюдает соглашение, заключенное с США и другими мировыми державами об ограничении его ядерной программы, не означает его аннулирования. Он также не означает автоматического возвращения предыдущих санкций. Но многие эксперты допускают, что он может запустить процесс, который приведет к повторному введению санкций и в конечном итоге к отмене договора.

Европейские лидеры, включая премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, в последние дни пытались убедить Трампа не отступать от соглашения.

Мэй позвонила президенту во вторник, чтобы «подтвердить твердую приверженность соглашению Соединенного Королевства и его европейских партнеров, и заявила, что оно имеет жизненно важное значение для региональной безопасности», говорится в сообщении аппарата британского премьера.

Несколько экспертов и бывших чиновников предупредили, что на карту поставлены доверие к США и их надежность.

Бывший заместитель госсекретаря Венди Шерман в своей статье в New York Times отметила, что любой отказ подтвердить соблюдение соглашения Ираном будет иметь «катастрофические» последствия.

«Это вобьет клин между США и Европой, ослабит важные трансатлантические связи и усилит влияние Ирана, России и Китая», – написала Шерман.

Профессор Школы международной службы Американского университета Джошуа Ровнер считает, что любое ослабление соглашения с Ираном будет иметь ряд менее очевидных негативных последствий для США.

«Есть опасность потерять большой объем очень ценной развединформации о деятельности Ирана», – заявил он «Голосу Америки».

«Что мне особенно нравилось в этом соглашении, так это то, что оно позволяет МАГАТЭ вести более жесткий мониторинг за действиями Ирана, благодаря чему разведывательное сообщество могло сосредоточиться на других вещах. Например, начать выявлять сети людей, которые занимаются перевозкой расщепляемых материалов или материалов, используемых для ядерной программы», – пояснил эксперт.