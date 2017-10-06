Трамп планирует отказаться от поддержки ядерного соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп, вероятно, заявит об отказе поддержать ядерное соглашение с Ираном, направив его обратно в Конгресс с целью возможного возобновления санкций, заявили высокопоставленные представители американских властей.

Как ожидается, Трамп анонсирует свои планы в запланированном на следующую неделю выступлении, заявив, что соглашение не отвечает национальным интересам США, сообщают источники.

Это не повлечет за собой отмену заключенного в 2015 году соглашения, однако документ будет вновь отправлен на рассмотрение Конгресса, который должен будет в течение 60 дней решить, возобновлять ли действие санкций, снятых в соответствии с соглашением.

Отказ от поддержки также может создать условия для пересмотра соглашения, однако президент Ирана Хасан Роухани дал понять, что такой вариант исключен.

Ранее президент США вновь повторил, что, по его мнению, Тегеран «не соблюдает дух» договора, заключенного с США и пятью ведущими мировыми державами.

«Мы не можем позволить Ирану получить доступ к ядерному оружию, – сказал Дональд Трамп. – Иранский режим поддерживает террористов, распространяет насилие, кровопролитие и хаос по Ближнему Востоку. Именно поэтому мы должны покончить с продолжающейся агрессией Ирана и его ядерными амбициями. Они не соблюдали дух этого договора».

По условия соглашения, к 15 октября администрация США должна официально объявить, соблюдает ли Тегеран условия «сделки», согласно которой Иран отказался от реализации программы по созданию ядерного оружия в обмен на смягчение санкций.

Президент Трамп неоднократно заявлял о том, что США могут выйти из числа участников соглашения, называя договор «худшей сделкой, которую я когда-либо видел». Тем не менее, официальные лица в Вашингтоне в публичных высказываниях давали понять, что Соединенные Штаты не собираются идти на новую конфронтацию с Тегераном.

По сообщениям ряда американских СМИ, президент намерен поручить Конгрессу рассмотреть вопрос о выполнении Ираном условий соглашения. Подобный шаг позволит Соединенным Штатам не выходить из договора, оставив за собой право на введение новых санкций против Тегерана.

Официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс не уточнила, что планирует делать президент, отметив лишь, что он в ближайшие дни «сделает заявление о принятом решении по комплексной стратегии, которую поддерживает его команда».

Соглашение было подписано в 2015 году при администрации Барака Обамы. Помимо Ирана и США его участниками являются Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция.

В соответствии с соглашением, Иран должен свернуть свою программу обогащения урана, чтобы у него не было возможности создать атомную бомбу. В обмен на это США и их союзники должны снять многие из губительных для иранской экономики санкций.