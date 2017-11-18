Трамп пригласил Хиллари Клинтон к состязанию в президентской гонке 2020 года

Президент США Дональд Трамп в субботу обратился к своей бывшей сопернице на выборах Хиллари Клинтон, призвав ее принять участие в предвыборной кампании 2020 года.

«Лживая Хиллари Клинтон самый ужасный (и большой) неудачник. Она просто не может остановиться, и это очень хорошо для Республиканской партии. Хиллари, соберись со своей жизнью, и попробуй еще раз через три года», – написал Дональд Трамп в своем «Твиттере».

Накануне экс-госсекретарь США обвинила Трампа в том, что он не отвечает на обвинения в сексуальном домогательстве, с которыми выступили несколько десятков женщин. При этом Хиллари Клинтон подчеркнула, что ее «карьера активного политика завершена».

В интервью радиостанции WABC в пятницу экс-госсекретарь США заявила, что не собирается выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах, обвинив Трампа в том, что он никак не отвечает на обвинения в сексуальных домогательствах, с которыми выступили несколько женщин.

По ее словам, сенатор-демократ Ал Франкен нашел в себе силы ответить на подобные обвинения, но президент США предпочел «отмолчаться».

«Я ничего не услышала от...Дональда Трампа, – сказала Хиллари Клинтон. – Заметьте разницу между Алом Франкеном, который признает свою ответственность и извиняется, и... Дональдом Трампом, который этого не сделал».