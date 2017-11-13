Российское вмешательство: позиции разведки США и Трампа

Проблема российского вмешательства в президентские выборы 2016 года преследовала президента Трампа на протяжении его 12-дневного турне по пяти странам Азии.

В субботу, отвечая на вопрос о том, затрагивалась ли эта тема в ходе разговоров с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме, Трамп сказал сопровождающим его журналистам: «Он сказал, что он не вмешивался, что они не вмешивались. Я спросил его еще раз. Нельзя спрашивать бесконечно».

Трамп добавил, что «все это подстроили демократы», возложив вину на бывших лидеров американской разведки, в том числе экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-директора Национальной разведки Джеймса Клэппера.

«Они политические интриганы. С одной стороны у нас Бреннан, Клэппер и Коми. Теперь уже доказано, что Коми – лжец и источник утечек, – сказал он по пути в Ханой. Коми ранее возглавлял ФБР и был уволен Трампом, что вызвало противоречивую реакцию. – А с другой стороны – президент Путин решительно, настойчиво говорит, что ничего подобного не делал».

Эти заявления вызвали осуждение со стороны бывших сотрудников американской разведки и высокопоставленных конгрессменов, в том числе бывшего кандидата в президенты республиканца Джона Маккейна.

«Верить слову полковника КГБ больше, чем выводам американского разведсообщества – это совсем не «Америка прежде всего»… Владимир Путин не руководствуется интересами США. Считать иначе – не только наивно, но и подвергает риску нашу национальную безопасность», – заявил Маккейн.

Клэппер сказал в интервью агентству Reuters: «Тот факт, что президент Соединенных Штатов верит слову Путина больше, чем разведсообществу, просто непостижим».

В воскресенье Трамп сказал, что был удивлен критикой, и попытался пояснить свои слова о Путине, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ханое.

«Я думаю, он считает, что он и Россия не вмешивались в выборы, – сказал Трамп. – Что касается того, верю я в это или нет, я на стороне наших разведывательных органов, в особенности при их нынешнем руководстве. Я верю в нашу разведку, в наши разведывательные органы. Я очень активно с ними работал».

Выводы американской разведки по поводу российского вмешательства

Действующие сотрудники американской разведки отказались комментировать заявления Трампа, но по-прежнему придерживаются точки зрения, что Путин «дал распоряжение о проведении кампании влияния в 2016 году, нацеленной на американские президентские выборы». К такому выводу разведслужбы пришли в январе 2017 года.

Согласно этому документу, ЦРУ, ФБР и АНБ сошлись во мнении, что «Путин и российское правительство надеялись по возможности повысить шансы президента Трампа, дискредитируя (кандидата в президенты от Демократической партии) госсекретаря Хиллари Клинтон и публично проводя невыгодные для нее сравнения с ним».

Как рассказал «Голосу Америки» сотрудник американской разведки, оценка российского вмешательства в прошлогодние выборы не изменилась.

Во время июльского форума по безопасности в Аспене директор Национальной разведки Дэн Коутс заявил, что Россия «пыталась подорвать западную демократию», и что действия Москвы были «несколько более изощренными, чем раньше».

На том же форуме директора ЦРУ Майка Помпео спросили, вмешивалась ли Россия в президентские выборы 2016 года. Он ответил: «Меня спрашивали об этом миллион раз. Конечно, это правда. И в прошлые, и в позапрошлые. Россия занимается этим уже давно. И я не думаю, что она собирается прекращать».

В прошлом месяце на саммите Фонда защиты демократий в Вашингтоне директора ЦРУ раскритиковали за заявление о том, что, по мнению американской разведки, российское вмешательство не отразилось на результатах выборов.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли он с полной уверенностью сказать, что результаты выборов не были искажены в результате российского вмешательства, Помпео сказал: «Согласно оценке разведывательного сообщества, происходившее российское вмешательство не повлияло на результаты выборов».

Но дело в том, что разведсообщество никогда не давало оценки относительно того, как российское вмешательство, в том числе взлом компьютерных систем Национального комитета Демократической партии и последующая публикация электронных писем, могло повлиять на выборы.

В январском документе говорилось: «Мы не проводили оценку влияния российской деятельности на результаты выборов 2016 года. Разведывательному комитету поручены мониторинг и оценка намерений, возможностей и действий иностранных агентов. Он не занимается анализом политических процессов или общественного мнения в США».

Недавно американские законодатели допросили представителей Facebook, Twitter и Google о том, как их платформы использовались для распространения дезинформации во время прошлогодней предвыборной кампании.

Администрация Twitter обнаружила около 36 000 аккаунтов-«ботов», которые могут быть связаны с Россией.

В Facebook с июня 2015 по август 2017 года было опубликовано 3 000 рекламных постов на 100 000 долларов с фальшивых аккаунтов, связанные с «Агентством интернет-исследований», которое также называют «фабрикой троллей».