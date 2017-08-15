Трамп отменил ограничения для инфраструктурных проектов

Президент Дональд Трамп во вторник подписал распоряжение, отменяющее нормативы и ограничения для крупных инфраструктурных проектов, введенные администрацией Барака Обамы.

О новой инициативе глава Белого дома объявил во время церемонии, прошедшей в лобби небоскреба «Трамп Тауэр» на Манхэттене. Президента США сопровождали члены кабинета, включая главу администрации Джона Келли, министра финансов Стивена Мнучина, министра транспорта Элэйн Чао и главу бюджетного офиса Белого дома Мика Малвени.

«Я только что подписал исполнительное распоряжение для того, чтобы кардинально реформировать плохо работающий процесс получения разрешений на инфраструктурные проекты, - сказал Дональд Трамп. – Строительство (небоскреба) Empire State Building заняло 11 месяцев, но сейчас бы этот процесс затянулся на десятилетия».

По словам президента, инфраструктура США сейчас «больше подходит для страны третьего мира», но администрация намерена «вновь сделать ее лучшей в мире».

Новая инициатива президента предполагает, что отныне для получения разрешения на реализацию крупных инфраструктурных объектов понадобится только «одно решение федерального правительства». Ранее администрация Барака Обамы ввела нормативы, согласно которым подобные проекты должны были пройти экспертизу нескольких федеральных агентств, получив соответствующие разрешения.

Распоряжение Трампа также устанавливает временные ограничения для принятия решений о судьбе таких проектов. С момента подачи заявки до получения разрешения должно пройти не более двух лет, а федеральные ведомства и чиновники, искусственно затягивающие процесс, могут быть привлечены к административной ответственности.

До прихода в политику бизнесмен Трамп неоднократно критиковал «ужасно медленную, дорогую и затратную» систему получения разрешений для реализации девелоперских проектов.