Трамп предупредил Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Северной Кореи после того, как КНДР сообщила о намерении провести ракетные пуски в направлении американского острова Гуам.

Трамп говорил о корейском лидере Ким Чен Ыне лично: «Он проявлял большое неуважение к нашей стране. Он говорил ужасные вещи. И со мной, он не сможет просто избежать ответственности. (…) Это совершенно другая игра».

Вооруженные силы КНДР заявили о намерении провести ракетные пуски – ракеты должны пролететь над Японией и упасть в океан на расстоянии 30-40 км от острова Гуам.

«Давайте посмотрим, что он сделает с Гуамом. Если он что-нибудь сделает с Гуамом, то произойдет событие, которого раньше никто не видел – и это произойдет с Северной Кореей», – заявил Дональд Трамп журналистам, не вдаваясь в дальнейшие детали.

Трамп добавил: «Он не будет угрожать Гуаму. Он не будет угрожать Соединенным Штатам. И он не будет угрожать Японии. И он не будет угрожать Южной Корее».

Трамп также в очередной раз сообщил, что ядерный арсенал США находится в прекрасном состоянии.