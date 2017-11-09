О чем договорился Трамп в Китае?

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4108478.html
Президент США выразил удовлетворение итогами переговоров в Китае, заявив, что Вашингтон и Пекин должны работать вместе ради освобождения от крайне серьезной угрозы со стороны «кровожадного северокорейского режима»
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