Линки доступности

Языки
Новая администрация

О чем договорился Трамп в Китае?

О чем договорился Трамп в Китае?
please wait
0:02:13
0:00:00 /0:02:13
Direct link

Президент США выразил удовлетворение итогами переговоров в Китае, заявив, что Вашингтон и Пекин должны работать вместе ради освобождения от крайне серьезной угрозы со стороны «кровожадного северокорейского режима»

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ТВ программы Радио программы
Back to top
XS
SM
MD
LG