Демократы в Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента

Представители демократической партии в Конгрессе США в среду объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа, обвинив его в нарушении Конституции страны.

На пресс-конференции члены Палаты представителей Стив Коэн, Луис Гутьеррез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут заявили, что выступить с этой инициативой их заставило «беспокойство о национальной безопасности государства».

«Мы считаем, что президент Трамп нарушил Конституцию, и поэтому начинаем процедуру импичмента в соответствии с пяти пунктами обвинения», – заявил конгрессмен Стив Коэн.

В качестве причины для отстранения от власти авторы инициативы упомянули увольнение директора ФБР Джеймса Коми, нарушения так называемого Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США, а также действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы.

Утром в среду обращение группы конгрессменов было передано в Палату представителей.