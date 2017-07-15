Дональд Трамп назвал «розыгрышем» сообщения СМИ

Президент Дональд Трамп в субботу назвал «розыгрышем» новые сообщения о деталях встречи руководителей своего избирательного штаба с российским адвокатом Натальей Весельницкой, предложившей прошлым летом сыну главы Белого дома компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

«Котировки на рынке ценных бумаг вчера снова выросли до рекордных значений, несмотря на русскую историю, которая является розыгрышем», – написал президент в своем «Твиттере».

Эти выходные Трамп проводит в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Накануне американские СМИ опубликовали имена еще двух выходцев из России, участвовавших во встрече с Дональдом Трампом-младшим – вашингтонского лоббиста Рината Ахметшина и переводчика Анатолия Самочорного.

По данным телеканала CNN, во встрече в нью-йоркском небоскребе «Трамп Тауэр» участвовало не менее восьми человек. Имена двух из них до сих пор не известны.