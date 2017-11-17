Рейтинги президента Трампа продолжают снижаться

Рейтинг президента Трампа вновь снизился в ноябре, продолжая тенденцию, отмеченную наблюдателями три месяца назад.

По данным последнего исследования общественного мнения Harvard CAPS/Harris Poll, сегодня действия президента США одобряет лишь 41 процент американцев. 59 процентов опрошенных заявили о том, что их не устраивает работа главы Белого дома.

Опрос традиционно проводит Центр исследований американской политики Гарвардского университета совместно с исследовательским центром Harris Poll.

Напомним, что согласно опросам Harvard CAPS/Harris Poll, наибольших значений рейтинг Дональда Трампа достигал в марте этого года, когда о поддержке действий президента заявили 49 процентов опрошенных.

По данным других опросов, уровень поддержки главы Белого дома является самым низким за всю историю – исследовательский портал RealClearPolitics, обобщив данные исследований, сообщил, что в среднем работу Дональда Трампа одобряет лишь 38 процентов американцев.

При этом, как уточняют исследователи, президент США сохраняет поддержку среди республиканцев – 86 процентов из числа избирателей, проголосовавших за него на выборах 2016 года, по-прежнему одобряют его действия.

Исследователи также отметили, что опрошенные разделились в вопросе о расследовании вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года. 38 процентов избирателей считают, что спецпрокурор Мюллер смог обнаружить убедительные доказательства контактов между штабом Трампа и Москвой.

Одновременно 36 процентов опрошенных уверены, что таких улик не существует, а 27 процентов затруднились с ответом.

Одновременно, 44 процента участников опроса заявили, что специальный прокурор должен провести расследование в отношении избирательных штабов и республиканского и демократического кандидатов.