Трамп рассматривает повышение лимита госдолга в связи с помощью районам, пострадавшим от урагана

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ураган, надвигающийся на Флориду и Пуэрто-Рико, может достигнуть рекордной мощности, и предстоящая встреча с лидерами Конгресса покажет, сумеют ли они найти решение проблем, с которыми сталкивается страна.

«У нас сейчас очень много проблем. Будем надеяться, что мы сможем их решить, – сказал Трамп в ходе встречи с лидерами демократов и республиканцев. – А может быть, и не сможем».

Отвечая на вопрос о том, готов ли он пойти на трехмесячное повышение лимита госдолга, чтобы выделить финансирование пострадавшим районам, Трамп сказал: «Посмотрим».