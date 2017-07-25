Президент Трамп встретился в Белом доме с главой ливанского правительства

25 июля президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Ливана Саада Харири. Как отмечалось в распространенном ранее заявлении Белого дома, в центре внимания участников встречи – проблемы, представляющие взаимный интерес, в частности – борьба с терроризмом, экономические вопросы, а также проблема беженцев.

В документе подчеркивается, что цель встречи – способствовать укреплению двусторонних отношений и побудить международных и региональных партнеров поддержать Ливан, сталкивающийся с немалыми трудностями.

По сообщениям СМИ, начиная с 2005 года США предоставили Ливану военную помощь на сумму свыше 1,4 миллиарда долларов.

Во второй половине дня проходит совместная пресс-конференция Трампа и Харири.