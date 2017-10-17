Президент Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Греции

Президент США Дональд Трамп во вторник проводит в Белом доме встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Как ожидается, переговоры будут посвящены преимущественно военному сотрудничеству, энергетической безопасности и экономическим инвестициям.

Как сообщается в опубликованном ранее заявлении Белого дома, встреча двух лидеров нацелена на «развитие нашего партнерства и демонстрацию нашей общей приверженности устойчивым демократическим ценностям, которые так важны для обеспечения мира и безопасности во всем мире».

Переговоры проходят на фоне обострения отношений между США и Турцией, которое усиливает нестабильность в регионе.

Как ожидается, после встречи двое лидеров ответят на вопросы журналистов, которые могут спросить Ципраса о его прошлых комментариях в адрес Трампа.

В марте 2016 года Ципрас осудил решение Республиканской партии выдвинуть Трампа в президенты.

«То, что знаменует собой это выдвижение, идеи, которые оно представляет, к чему апеллирует, и угроза, что он может стать президентом, – надеюсь, нам не придется столкнуться с этим злом», – сказал греческий премьер-министр.

Когда в ноябре прошлого года президент Барак Обама приехал в Афины, Ципрас выступил в более примирительном тоне: «Я очень мало знаю о Дональде Трампе. За время предвыборной кампании я познакомился с его агрессивной манерой и манерой защищать некоторые нетрадиционные позиции».

С тех пор, как в 2015 году Ципрас вступил в должность, экономика Греции несколько стабилизировалась, тогда как ситуация в соседней Турции, напротив, стала более нестабильной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает консолидировать власть в своих руках на фоне усугубления отношений с Вашингтоном. На прошлой неделе был арестован сотрудник американского консульства в Стамбуле, в связи с чем администрация Трампа приостановила выдачу неиммиграционных виз в Турции.