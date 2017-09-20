Трамп поддержал инициативу Грэма-Кессиди по замене Obamacare

В среду президент Трамп продемонстрировал готовность использовать свой политический вес для поддержки очередного законопроекта по отмене Obamacare, выдвинутого республиканцами в Конгрессе. Президент назвал превосходной инициативу, с которой выступили сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Билл Кессиди.

«Надеюсь, что сенаторы-республиканцы проголосуют за (инициативу) Грэма-Кессиди и выполнят свое обещание отменить и заменить Obamacare. Деньги – напрямую в распоряжение штатов!» – написал Трамп в «Твиттере».