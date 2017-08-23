Слова Трампа о возможном частичном закрытии правительства встревожили инвесторов

Угроза президента Трампа допустить частичное закрытие правительства, чтобы получить деньги на строительство стены на границе с Мексикой, вызвала беспокойство на финансовых рынках и бросила тень на предстоящие попытки Конгресса повысить потолок госдолга и принять законопроект о бюджете.

По оценкам аналитиков с Уолл-стрит, по возвращении с каникул у Конгресса останется всего 12 дней на то, чтобы повысить потолок госдолга, прежде чем Федеральное казначейство исчерпает последнее средство сохранять платежеспособность по всем обязательствам федерального правительства.

Перед лицом такой перспективы и на фоне заявления Трампа, что он может допустить приостановку работы правительства, если Конгресс не согласится выделить деньги на строительство стены, американские ценные бумаги и доллар ослабли, а инвесторы обратились к более безопасным бумагам Минфина.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял около 0,3 процента, S&P 500 – 0,25 процента, а Nasdaq Composite – 0,32 процента. S&P к тому же вновь опустился ниже державшегося на протяжении 50 дней среднего показателя, который он с трудом удерживал после падения 10 августа.

Кредитно-рейтинговое агентство Fitch заявило в среду, что, если потолок госдолга не будет своевременно повышен, то оно пересмотрит кредитный рейтинг США.

Обещание построить стену для сдерживания нелегальной иммиграции стало одним из ключевых элементов предвыборной кампании Трампа, однако пока эта идея не приживается в Конгрессе, поскольку многие законодатели сомневаются в необходимости такого шага.

«Даже если нам придется закрыть правительство, мы построим эту стену, – сказал Трамп на встрече с избирателями в Финиксе. – У нас будет стена. Американский народ проголосовал за ограничение иммиграции. У нас будет эта стена».

Повышение потолка госдолга станет одним из первых пунктов на повестке дня, когда законодатели вернуться с каникул в следующем месяце.