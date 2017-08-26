Советник Трампа Себастьян Горка отправлен в отставку

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Себастьян Горка подтвердил, что покинул Белый дом.



В письме об отставке, написанном Горкой и полученном рядом средств массовой информации, он сказал, что решение Трампа отправить дополнительный воинский контингент войск в Афганистан стало поводом для его личного несогласия с внешнеполитическим курсом администрации.

Горка написал, в частности, что термин «радикальный исламский терроризм» был специально исключен из президентской речи, посвященной новой стратегии в Афганистане. Это, по словам Горки, показало, что «ключевой элемент вашей президентской кампании потерян».



«Это упущение должно серьезно помешать любому профессионалу в сфере национальной безопасности и любому американцу, который недоволен последними 16 годами катастрофических политических решений», - написал Горка.



В то время как Себастьян Горка утверждает, что он сам ушел с занимаемого поста, многие СМИ, ссылаясь на анонимные правительственные источники, сообщают, что Горка был уволен.



Себастьян Горка, бывший редактор консервативного сайта Breitbart, проводящего жесткую линию в отношении исламского экстремизма, присоединился к администрации Трампа в качестве советника по борьбе с терроризмом.



Ранее Белый дом покинул главный стратег администрации Стив Бэннон, который вернулся на работу в Breitbart News.



Как и Горка, Бэннон после ухода в отставку заявил, что, покинув Белый дом, он будет иметь больше возможностей для поддержки президента Трампа.