Трамп на саммите G20: администрация говорит об «успехах», демократы критикуют президента

БЕЛЫЙ ДОМ – Через несколько часов после возвращения Дональда Трампа из второго зарубежного вояжа, президент и его окружение начали в один голос говорить о «выдающемся успехе» его поездки.

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус в интервью воскресной программе на телеканале Fox News заявил, что президент стал «звездой» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Сам Трамп опубликовал несколько комментариев в Твиттере, в которых отметил некоторые достижения, включая прекращение огня в Сирии, которое «спасет жизни людей». Он также заявил, что занял твердую позицию в вопросе о санкциях против России во время переговоров с президентом Владимиром Путиным.

«Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным, – написал он. – Ничего не будет делаться, пока украинская и сирийская проблемы не будут урегулированы!»

Ранее Трамп опубликовал заявление бывшего республиканского кандидата в президенты Боба Доула, написавшего, что речь президента в Польше была выступлением, «которое будут помнить веками».

«Американцы должны гордиться восстановлением прочных лидерских позиций», – добавил Доул.

Трамп: «Я сильно надавил на Путина»

В двух других воскресных твитах Трамп отверг претензии критиков, утверждавших, что он не проявил достаточной жесткости, когда поставил перед Путиным вопрос о российском вмешательстве на выборах.

«Я дважды сильно надавил на президента Путина в связи с российским вмешательством в наши выборы. Он категорически отвергал его, – написал Трамп. – Путин и я обсудили создание неприступного позразделения по обеспечению кибербезопасности, призванного обезопасить от хакерских атак на выборах и многих других негативных вещей».

Находящиеся в оппозиции демократы высмеяли идею работы с Россией для предотвращения вмешательства в ход выборов. Выступая в программе «Положение страны» на канале CNN, конгрессмен Адам Шифф, старший демократ в комитете Палаты представителей по разведке, заявил, что партнерство с Москвой в сфере кибербезопасности было бы «опасно наивным».

«Если это наша лучшая защита на выборах, то мы с таким же успехом можем просто отправить наши избирательные урны в Москву», – сказал Шифф.

Скептики среди однопартийцев Трампа

Несколько республиканских сенаторов также осудили идею партнерства Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности. Сенатор Линдси Грэм, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, сказал, что это «не самая глупая идея», которую он слышал, «но довольно близка к этому».

К концу воскресенья Трамп отступил от своего заявления о подразделении по кибербезопасности, написав в Твиттере, что не думает, что это может произойти.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали вопрос о подразделении по кибербезопасности, не означает, что я думаю, что это может произойти. Может и не произойти», – говорится в твите Трампа.

В то же время он отметил, что соглашение с Россией о прекращении огня с Сирией «может сработать, и оно сработало».

За рубежом реакция на европейское турне Трампа была смешанная, но в основном довольно резкая. Австралийский журналист Крис Ульман в комментарии для Австралийской вещательной корпорации (АВС) сказал, что Трампу удалось «изолировать свою страну, запутать и оттолкнуть своих союзников и принизить Америку». По словам Ульмана, Трамп не продемонстрировал «ни желания, ни способностей к тому, чтобы вести за собой мир».

Другие критики Трампа по обе стороны Атлантики выразили аналогичную озабоченность, размышляя о том, как отразятся такие решения, как выход США из Парижского соглашения по климату, на репутации Америки как лидера свободного мира.

Научный сотрудник Германского фонда Маршалла Джошуа Уокер, который находился в Германии во время саммита «Большой двадцатки», заявил «Голосу Америки», что он видит в Трампе тревожные признаки, которые могут предвещать снижение авторитета Америки.

Теряют ли США роль лидера свободного мира?

Уокер убежден, что один лидер не может стереть историю 70 лет, прошедших после Второй мировой войны. «Пока слишком рано говорить, что Америка больше не является лидером свободного мира, потому что альтернативы ей нет», – говорит он. В то же время эксперт видит признаки наступления новой эры в подъеме Китая, искусной дипломатии канцлера Германии Ангелы Меркель при согласовании позиций лидеров «Большой двадцатки» и только что заключенном торговом соглашении между Японией и ЕС.

«Тот факт, что страны "двадцатки" смогли прийти к соглашению в эпоху, когда Соединенные Штаты, возможно, больше не могут диктовать собственные экономические условия, уже говорит о том, что в международной среде что-то происходит, – говорит Уокер. – И хотя США по-прежнему являются лидером свободного мира, это уже не воспринимается как должное. Другие страны, такие как Япония и Германия, демонстрируют лидерство на международной арене».

Профессор Австрийского фонда плана Маршалла (Austrian Marshall Plan Foundation) Дэниэл Гамильтон говорит, что звездой саммита стала Меркель, а не Трамп. Канцлер Германии заслужила международное одобрение, настояв на принятии совместного коммюнике, несмотря на отказ США присоединиться к 19 другим участникам саммита, которые назвали изменения климата «необратимыми».

«К сожалению – я очень сожалею об этом, – Соединенные Штаты Америки вышли из соглашения по климату или, вернее, заявили о том, что собираются делать это», – сказала Меркель на закрытии саммита. Ее слова были явным упреком Трампу.

«Она достигла больших успехов и показала, что способна объединять людей», – заявил Гамильтон «Голосу Америки».

Похвала за Варшавскую речь

Другие наблюдатели говорят, что самым большим успехом Трампа в этом турне, возможно, была не его работа на саммите, а речь президента в Польше, произнесенная днем раньше, которая получила широкое признание.

Найл Гардинер, директор Центра за свободу имени Маргарет Тэтчер в Фонде «Наследие», назвал Варшавскую речь «значительным выступлением в защиту суверенитета и западной цивилизации».

«Это важные темы для некоторых новых держав в Европе, например, Польши и Венгрии, – говорит Гардинер. – Трамп выступил с посланием, которое поддерживают многие европейцы, но которое было похоронено в Европейском Союзе. Эта речь в корне меняет ситуацию, и в ближайшие годы, к ней будет приковано большое внимание».