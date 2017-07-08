Трамп – в центре внимания саммита G20

Заключительный день саммита «Большой двадцатки», в которую входят самые крупные экономики мира, в субботу прошел на фоне усиливающихся протестов. Тем не менее, в центре внимания был президент США Дональд Трамп.

Среди успехов Трампа – теплая встреча с президентом России Владимиром Путиным, достижение соглашения о частичном прекращении огня в Сирии и обещание ускорить заключение торгового соглашения с Великобританией. Однако заключительное коммюнике саммита продемонстрировало существующие между президентом США и лидерами некоторых других стран «Большой двадцатки» противоречия по вопросу изменения климата и по политике Трампа – «Америка на первом месте», которая считается изоляционистской. В заключительном документе лидеры постановили, что пришли к соглашению вместе «бороться с протекционизмом».

В субботу глава Белого дома провел ряд встреч на полях саммита с лидерами Великобритании, Индонезии, Сингапура, Японии и Китая.

Кроме того, Трамп принял участие в обсуждении партнерства со странами Африки в области миграции и здравоохранения. Он также присоединился к другим лидерам на встрече, посвященной женскому предпринимательству, в ходе которой сообщил, что Соединенные Штаты выделят 50 миллионов долларов на поддержку фонда помощи женщинам-предпринимателям – программы Всемирного банка, с инициативой создания которой выступила дочь президента, Иванка.

На мероприятии, посвященном поддержке женского предпринимательства, президент США сделал жест примирения в отношении хозяйки саммита – канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, вероятно, была самым громким среди лидеров «Большой двадцатки» критиком политики Трампа по международной торговле и климату.

Трамп похвалил Меркель за то, как Германия провела саммит, несмотря на неутихающие антикапиталистические протесты, которые прошли в Гамбурге в субботу и сопровождались поджогами машин и мародерством.

«(Саммит) был проведен действительно потрясающе. Это было непросто, однако все было сделано настолько профессионально и без перебоев, несмотря на то, что (в протестах) участвовало довольно большое количество людей, которые, казалось, следовали везде, где проходили мероприятия «Большой двадцатки», – сказал Трамп канцлеру Меркель. «Однако вы выполнили невероятную и потрясающую работу. Спасибо вам большое, канцлер. Браво», – добавил лидер США.

В субботу власти Германии ожидали, что на улицы Гамбурга выйдут 100 тысяч протестующих.

Последняя встреча Трампа в этот день, как ожидалось, должна была стать самой сложной за время двухдневного саммита. Трамп должен был обсудить с президентом Китая Си Цзиньпином острые вопросы, касающиеся Северной Кореи и китайского «стального демпинга». Трамп высказывал критику в отношении руководства КНР в связи с тем, что оно не использует имеющееся влияние на изолированную от всех Северную Корею, чтобы заставить ее отказаться от ядерных и ракетных испытаний.

Президент США и его помощники покинули Гамбург сразу после встречи с председателем КНР. Как и ожидалось, брифинг по итогам встречи лидеров США и Китая будет проведен на борту президентского самолета по дороге в Вашингтон.

Однако на первые полосы газет попало другое мероприятие – встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла днем ранее. Она проходила, как казалось, в дружественной обстановке и длилась более двух часов – гораздо дольше, чем ожидалось. Трампу пришлось перенести ранее запланированную встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на субботу.

Несмотря на дружеский тон встречи Трампа с Путиным в пятницу, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США не раз поднимал вопрос о предполагаемом вмешательстве России в прошлогодние выборы в США.

Россия отрицает какое-либо вмешательство в избирательные процессы в США.

«Президент Трамп сказал, что президент Путин заверил его в том, что это не соответствует действительности и что российские власти не вмешивались в выборы, а также что он (Трамп) принимает эти заверения. Вот и все», – сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В завершение саммита Путин порекомендовал прессе спросить непосредственно у Трампа, поверил ли он заверениям российского лидера или нет, отметив, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Официальные представители США не подтвердили данного Лавровым описания ответа Трампа Путину.

Эта встреча с большой вероятностью принесет Путину дивиденды в России. «В России на Трампа до сих пор возлагают надежды, – сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник и руководитель программы по российской внутренней политике и политическим институтам Московского Центра Карнеги. – Он продолжат оставаться тем человеком, который может изменить обстановку в мире на пользу России, и она попытается использовать это, воздействуя на эмоции Трампа».

Будет ли встреча с Путиным иметь такой же положительный эффект для Трампа остается под вопросом.

Лидер США предпочитает фокусироваться на отношениях и вопросах, которые имеют для него ценность, и не обращать внимания на проблемы, которые интересуют его в меньшей степени. Во время саммита он не делал значимых заявлений по проблеме климатических изменений – теме, которую Меркель и другие лидеры обозначили как приоритетную сразу после решения Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату.

На встрече с премьер-министром Великобритании Трамп назвал свою встречу с Путиным «потрясающей».

С Терезой Мэй Трамп обсудил отношения после «Брекзита». Эта темя стала еще более значимой, так как политика Трампа «Америка на первом месте» и решение Великобритании выйти из ЕС стали еще одной причиной для двух давних союзников укрепить двусторонние связи.

«Не существует других стран, которые были бы настолько близки в течение такого продолжительного времени, – сказал Трамп. – Мы ведем работу над торговым соглашением, которое будет очень масштабным, очень сильным соглашением, великолепным для обеих стран, и я думаю, мы заключим его очень-очень быстро».

Трамп сообщил СМИ о планах нанести визит в Лондон, однако даты поездки еще предстоит определить.