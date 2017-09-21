Трамп повел массированное дипломатическое наступление

ООН – Для администрации, которая пришла к власти девять месяцев назад, имея скромный внешнеполитический опыт, президент Дональд Трамп и его команда на этой неделе производят довольно серьезный эффект в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Колкие заявления в адрес Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы, попавшие в заголовки новостей, и четырехдневный марафон встреч с мировыми лидерами. Используя все это, Трамп в его резком – упрощенном, как сказали бы некоторые – стиле стремится к достижению дипломатических прорывов, которые ускользали даже от самых опытных государственных деятелей.

На встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом в среду он с оптимизмом говорил о решении проблемы, которая считается самой неподдатливой.

«Мы серьезно рассчитываем на достижение мира, причем, возможно, в конечном итоге, на мир на всем Ближнем Востоке, – сказал президент США. – Мне кажется у нас есть довольно хорошие шансы, может быть самые хорошие шансы в истории. Этим мы и хотим заняться».

Хотя перспективы прорыва кажутся отдаленными, Трамп в тот же день встретился с другими ключевыми игроками на Ближнем Востоке, включая короля Иордании Абдаллу и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Ранее он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

После того как в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей Трамп пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею, если США придется защищать себя или своих союзников, в четверг он проведет как отдельные встречи с лидерами Японии и Южной Кореи, так и побеседует с ними обоими.

Еще одним очагом напряженности в мире, которым намерен заняться Трамп, будет Афганистан. Он встречается с президентом Афганистана Ашрафом Гани, который в своем выступлении в Генеральной Ассамблее дал высокую оценку решению американской администрации направить в страну 4 тысячи военнослужащих в дополнение к уже имеющемуся контингенту примерно из 8400 человек.

Но над всем этим витает призрак Ирана.

В своем выступлении в ООН Трамп назвал соглашение по ядерной программе Ирана, подписанное его предшественником Бараком Обамой, «позором». На следующий день в беседе с журналистами он сообщил, что принял решение по этой сделке.

Он не стал говорить, намерен ли он вывести США из этого соглашения, и у него есть время до 15 октября, чтобы принять решение, но выход представляется практически решенным делом, учитывая сделанное им днем ранее заявление о том, что договор «был одной из худших и самых односторонних сделок, в которые когда-либо вступали Соединенные Штаты».

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в редком для него телеинтервью, похоже, пошел дальше Трампа, заявив, что соглашение по ядерной программе Ирана должно быть изменено, поскольку в противном случае США выйдут из него.

Демократы критически отнеслись к массированному дипломатическому наступлению, которое организовала администрация.

В интервью телекомпании MSNBC экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что выступление Трампа в ООН поставило «Америку и дипломатию на последнее место», что было явной отсылкой к президентской теме «Америка на первом месте».

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу на президентских выборах 2016 года, выступая в вечернем ток-шоу на канале CBS, назвала его речь в ООН «мрачной и опасной».

Дипломатические наблюдатели, однако, говорят, что внешняя политика США, представленная на этой неделе в ООН, обладает примечательным сходством с политикой предыдущих администраций за исключением вопросов, касающихся Ирана и изменений климата.

Гэри Шмидт из консервативной исследовательской организации «Американский институт предпринимательства» заявил в интервью: «Если вы только что прилетели с Марса и взглянули на политику, которую проводит Трамп, то вы могли бы подумать, что президентом избрали Хиллари Клинтон».