Трамп вылетел на Гавайи, откуда начнет свое турне по Азии

Президент США Дональд Трамп в пятницу утром убыл на Гавайи, где встретится с командованием Тихоокеанского флота США и откуда начнет свое большое турне по странам Восточной Азии.

Перед отлетом на базе ВВС США Эндрюс под Вашингтоном глава Белого дома еще раз коротко рассказал прессе о целях предстоящего визита.

Сегодня же по прилету в Гонолулу и после встречи с главой Тихоокеанского командования США адмиралом Гарри Харрисом президент вместе с супругой посетит военный мемориал в Перл-Харборе.

В течение 10 дней президент Трамп посетит 5 стран: Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Эксперты отмечают, что главными темами президентского турне станут – ядерная угроза со стороны КНДР и международная торговля.