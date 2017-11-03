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Трамп вылетел на Гавайи, откуда начнет свое турне по Азии

В Гонолулу президент встретится с Тихоокеанским командованием США

Президент США Дональд Трамп в пятницу утром убыл на Гавайи, где встретится с командованием Тихоокеанского флота США и откуда начнет свое большое турне по странам Восточной Азии.

Перед отлетом на базе ВВС США Эндрюс под Вашингтоном глава Белого дома еще раз коротко рассказал прессе о целях предстоящего визита.
Сегодня же по прилету в Гонолулу и после встречи с главой Тихоокеанского командования США адмиралом Гарри Харрисом президент вместе с супругой посетит военный мемориал в Перл-Харборе.

В течение 10 дней президент Трамп посетит 5 стран: Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Эксперты отмечают, что главными темами президентского турне станут – ядерная угроза со стороны КНДР и международная торговля.

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