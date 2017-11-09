Встреча Трампа и Дутерте запланирована на следующий понедельник

У президента США Дональда Трампа и филиппинского лидера Родриго Дутерте есть некоторые черты сходства. Оба пришли к власти, пообещав избирателям перетряхнуть политический истеблишмент. Оба отказываются уступать, независимо от того, насколько остра дискуссия. Оба лидера осыпают своих критиков резкими замечаниями и демонстрируют сильную неприязнь к предшественнику Трампа – Бараку Обаме.

Теперь эти два необычных политика встретятся лицом к лицу и наконец ответят на вопросы многих экспертов, рассуждавших о том, смогут ли они найти общий язык или все-таки что-то в ходе их встречи, запланированной на следующий понедельник, вызовет конфликт между двумя лидерами. Если произойдет последнее, то и без того напряженные отношения между США и Филиппинами дополнительно обострятся.

В воскресенье, 12 ноября, Трамп прибудет в Манилу на саммит в честь 50-летия со дня создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Дутерте на днях выступил с кратким предупреждением в адрес Трампа, намекнув ему, чтобы он избежал критики драконовских мер, к которым прибегли филиппинские власти, борясь с наркоторговлей в стране. Однако, как отмечают аналитики, Трамп едва ли коснется этого болезненного для Дутерте вопроса, учитывая тот факт, что ранее глава Белого дома уже дал высокую оценку усилиям его правительства в противостоянии наркоторговцам.

«Вы хотите задать вопрос, я дам вам ответ: "Подождите", – заявил Дутерте журналистам в Маниле. – Это не ваше дело. Это мое дело. Я забочусь о своей стране, и я приведу ее к здоровому образу жизни».

По некоторым оценкам, проводимая правительством Дутерте антикоррупционная кампания и борьба с наркоторговлей на Филиппинах привели к гибели 4 тысяч человек.