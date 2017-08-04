Трамп пообещал «быстро реагировать» на чрезвычайные ситуации в сезон ураганов

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил сотрудникам Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), что его администрация будет быстро решать вопрос финансирования в случае возникновения таких ситуаций в сезон ураганов.

«Мы делаем это быстро, мы делаем это эффективно», - сказал Трамп во время визита в штаб-квартиру FEMA в Вашингтоне, где рассматривался вопрос о том, как агентство подготовилось к сезону ураганов.

Этот сезон в Атлантическом регионе традиционно начинается в августе. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявило, что в этом году в Атлантике можно наблюдать активность ураганов «выше нормальной». NOAA прогнозирует развитие в этом сезоне двух-четырех крупных ураганов с устойчивыми ветрами не менее 178 км в час.

В этом сезоне в Атлантике уже было пять тропических штормов, в том числе тропический шторм Эмили, который на этой неделе принес сильные дожди в различных частях Флориды. Другие штормы не повлияли на ситуацию на атлантическом побережье Соединенных Штатов.

Вице-президент США Майк Пенс, новый глава президентского администрации Джон Келли и несколько других должностных лиц администрации присутствовали на брифинге в FEMA. Это федеральное агентство отвечает за координацию мер реагирования на такие бедствия как ураганы.