Поможет ли Трамп молодым нелегалам из «поколения мечты»?

ВАШИНГТОН – Ожидается, что в ближайшее время, после нескольких месяцев отсрочек, президент Дональд Трамп примет решение о судьбе так называемого «поколения мечты» – нелегальных иммигрантов, которые оказались в США, будучи еще детьми. Президент действует в условиях, когда этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение суда.

Все участники споров готовятся к возможному распоряжению Трампа о прекращении выдачи новых разрешений на работу в рамках Программы отложенного действия для прибывших в США детей. Это будет означать фактический отказ от программы, которая давала молодым людям отсрочку от депортации и позволяла им легально работать в США.

Впрочем, Белый дом в воскресенье настаивал на том, что у него нет сообщений по проблеме, которую президент пытается решить уже несколько месяцев.

Дискуссии пришлись на период, когда на Трампа обрушилась критика в связи с его реакцией на акцию сторонников превосходства белой расы в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Трамп еще больше раздул пламя межрасовой напряженности, когда в пятницу помиловал бывшего шерифа округа Марикопа в Аризоне Джо Арпайо, которого признали виновным в игнорировании решения судьи о прекращении расового профилирования в отношении выходцев из Латинской Америки.

Решение о помиловании вызвало возмущение у демократов и неприятие у некоторых республиканцев, но наиболее верный электорат Трампа воспринял его с восхищением.

Что касается упомянутой Программы отложенного действия, которую во время предвыборной кампании он называл «незаконной амнистией», то президент колеблется. После вступления в должность Трамп смягчил свою позицию по этому вопросу, и в какой-то момент заявил Associated Press, что участники программы могут «расслабиться».

В апреле Трамп сказал, что его администрация «преследует не поколение мечты, а преступников». Несмотря на возмущение сторонников жесткой иммиграционной политики, все это время министерство внутренней безопасности продолжало выдавать людям, подпадающим под программу, двухлетние возобновляемые разрешения на работу.

Но теперь Трамп должен принять решение, поскольку приближается 5 сентября – крайний срок, установленный для администрации группой республиканских законодателей штатов во главе с генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном. Ранее этой группе уже удалось отменить действие программы, принятой при президенте Бараке Обаме и предоставлявшей защиту некоторым родителям, проживающим в США нелегально. Теперь они грозят заняться Программой отложенного действия, если администрация не прекратит выдачу разрешений на работу к установленному ими сроку.

«Он будет вынужден принять решение, – говорит Рой Бек, исполнительный директор организации NumbersUSA, выступающей за снижение иммиграции. – Движение по инерции хорошо, пока что-то не встает у вас на пути. Тогда вам нужно или давить на газ, чтобы снести препятствие, или просто остановиться».

Но продолжение выдачи разрешений на работу – это одно, а защита в суде программы, которую Трамп называл нелегальной, – совсем другое. Многие, включая главу президентской администрации Джона Келли, который ранее возглавлял министерство национальной безопасности, считают, что Программа отложенного действия имеет зыбкие правовые основания, и не выстоит в суде.

У президента есть несколько вариантов действий.

Он может приказать министерству прекратить выдачу новых разрешений на работу немедленно или в указанный срок. Он может также предложить Конгрессу принять меры законодательного характера, как в свое время поступил Келли. Законодатели обсуждают возможность сделать исключение для тех, кто уже стал участником Программы отложенного действия. Этот вопрос может стать предметом торга при обсуждении бюджета и повышении потолка госдолга, когда Конгресс вернется к работе после августовских каникул.

Администрация также может продолжить выдачу разрешений на работу, допустить подачу иска упомянутой группой республиканцев, после чего отказаться защищать программу в суде.

Исполнительный директор Центра иммиграционных исследований Марк Крикорян говорит, что он за то, чтобы позволить «поколению мечты» остаться в стране, но считает, что администрация должна использовать подвешенный статус этих молодых людей в качестве инструмента для торга при обсуждении других приоритетных задач, например, введения новых ограничений на легальную иммиграцию.

«Я опасаюсь, что они отдадут эту программу в обмен на какие-то мелочи», – говорит он, указывая на соглашение, которое обеспечивает финансирование обещанной Трампом стены на границе в обмен на некий правовой статус для «поколения мечты».

«Это единственный инструмент воздействия на демократов на переговорах, который у них есть», – добавляет Крикорян.

Тем временем участники Программы отложенного действия готовятся к худшему, говорит иммиграционный адвокат из Калифорнии Серхио Гарсия, через которого проходили тысячи заявок на участие в программе.

«Тревоги усиливаются. Люди нервничают, пытаясь понять, что будет дальше и что случится с ними», – говорит он, характеризуя решение Трампа помиловать Арпайо как тревожный знак.

«Каждый раз, когда мы думаем, что есть черта, которую президент не перейдет, он ее переходит», – говорит Гарсия.