Некоторые семьи погибших военных заявили, что не получали соболезнований Трампа

Президент заявил, что общался со всеми семьями погибших военнослужащих
Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что приносит соболезнования всем семьям погибших на военной службе, однако некоторые родственники павших военнослужащих опровергают его слова.
По данным Associated Press, с тех пор, как Трамп стал президентом в январе этого года, погибли 43 американских военнослужащих. Из тех семей, что согласились побеседовать с журналистами, приблизительно девять заявили, что президент связывался с ними, еще девять сказали, что нет.
В среду газета The Washington Post сообщила, что Трамп обещал Крису Болджриджу из города Зебулон, Северная Каролина, выплатить ему 25 000 из собственных средств, когда они беседовали по телефону прошлым летом в связи с гибелью сына Болдриджа, сержанта Армии Диллона Болдриджа, который погиб в Афганистане.
Обещанный чек так и не пришел, однако, когда журналисты из Post запросили в Белом доме комментарии по поводу разговора с Болдриджем, в администрации обсуждать подробности отказались. При этом позже Белый дом опубликовал заявление, в котором утверждается, что «чек был выслан».
Другие родственники погибших и вовсе не дождались звонков от Трампа. Так, семье сержанта Армии Джонатана Хантера, который погиб в августе при взрыве в Афганистане, сказали ждать звонка президента, однако, по словам отца погибшего Марка Хантера, тот так и не позвонил.
«Я разочарован, что он даже не позвонил, чтобы поблагодарить меня за сына и за жертву, которую мы принесли стране», – сказал Хантер, добавив, что ему хотелось бы услышать соболезнования «именно от него, а не от вице-президента».
С семьей Хантер вместо Трампа пообщался вице-президент Майк Пенс, который вырос в том же городе, что и сержант Хантер, и посетил посвященную его памяти церемонию на авиабазе в Делавере. В ходе этой церемонии Пенс также встретился с семьями еще нескольких погибших военных.
Вопрос об отношении Трампа к семьям павших был поднят в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, когда президента спросили, почему он не прокомментировал сообщения о гибели сержанта Ла Дэвида Джонсона и еще троих американских спецназовцев, убитых недавно на границе Нигера и Мали.
Трамп в ответ заявил: «Если вспомнить президента Обаму и других президентов, большинство из них не звонили, многие из них не звонили». Президент добавил, что об этом ему рассказали работающие в администрации генералы.
Это заявление вызвало возмущение и решительные опровержения со стороны бывших помощников Обамы.
Во вторник конгрессмен Фредерика Уилсон заявила, что Трамп допустил некорректный комментарий в беседе со вдовой сержанта Джонсона. По словам Уилсон, представляющей округ штата Флорида, где проживает семья Уилсона, она случайно услышала разговор Трампа со вдовой, в котором тот сказал, что ее муж «знал, на что подписался». По словам президента, у него есть доказательства, что Уилсон «выдумала» эту историю.
Мать Ла Дэвида Джонсона Коуанда Джоунс-Джонсон рассказала The Washington Post, что также присутствовала в автомобиле, когда вдова беседовала по громкой связи с президентом. По ее словам, президент «действительно проявил неуважение» к ее сыну и невестке, а также к ней самой и ее мужу.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс обвинила Уилсон в искажении содержания разговора из политических соображений.
Сандерс отказалась обсуждать детали беседы, однако заявила, что несколько сотрудников администрации, в том числе глава президентского аппарата Джон Келли, слушали разговор.
«Судя по рассказам нескольких человек, присутствовавших при разговоре, президент вел себя уважительно и участливо, выразив соболезнования от себя и от лица всей страны, поблагодарив семью за то, что она воспитала американского героя. Не представляю, как это можно трактовать иначе», – сказала Сандерс.
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