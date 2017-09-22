Трамп усомнился в решении Фейсбука предоставить данные Конгрессу по российской политрекламе

Президент США Дональд Трамп продолжает относиться к расследованию о возможном вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы как к мистификации и возобновляет свои атаки на СМИ, которые, по мнению Трампа, более благоприятно освещали ход предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Замечания Трампа появились на следующий день после того, как Фейсбук заявил, что поделится со специалистами Конгресса, ведущими расследование, информацией о 3 тысячах рекламных материалов, которые как было установлено, были связаны с вмешательством России в президентские выборы 2016 года. «Российская мистификация продолжается, теперь это реклама в Фейсбуке. А как насчет полностью предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу лгуньи Хиллари?» - написал Трамп в Твиттере в пятницу.

«Наибольшее влияние на наши выборы оказало то, что фейковые новостные медиа «визжали» в пользу Хиллари Клинтон. Еще, она была плохим кандидатом!», - добавил Добавил Трамп.

Глава и основатель Фейсбука Марк Цукерберг сделал заявление в прямом эфире в четверг и подтвердил сотрудничество его компании с Министерством юстиции США и комитетами Конгресса. «Когда мы недавно раскрыли эту деятельность, мы предоставили информацию офису спецпрокурора. Мы также проинформировали Конгресс, - сказал Цукерберг. - И этим утром я также направил нашу команду, которая нашла данные по рекламе, в Конгресс».

Ранее, до появления этого заявления, Цукерберг подвергся критике за несоблюдение достаточных мер, чтобы «злоумышленники» не использовали Фейсбук в целях манипулирования во время выборов.

Расследование, проведенное Фейсбуком, показало, что стоимость российской рекламы, цель который было оказать влияние на результат президентских выборов в 2016 году, составила 100 тысяч долларов. Россия отрицает любую причастность к такого рода вмешательству.