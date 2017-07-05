США стали партнером, а не другом Германии

Лидеров стран Большой двадцатки, которая состоится в Гамбурге в конце неделе, встречают массовыми протестами. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала работать над достижением консенсуса с Белым домом.

"Существует общий подход к решению одних проблем. Одновременно есть и различные взгляды, как решать другие. Я не хочу загадывать, как будут проходить переговоры. Не думаю, что мы сможем достичь единого мнения по всем вопросам. Важно, чтобы мы говорили друг с другом честно и открыто о том, что нас волнует", - заявила Ангела Меркель.

Визит Трампа в Германию проходит на фоне изменений в программе партии Ангелы Меркель. Если в 2013 году в Берлине Вашингтон считали другом, а отношения «краеугольным камнем» между двумя странами, то сейчас ситуация изменилась: США называют «самым важным партнером» за пределами ЕС. В германском фонде Маршалла считают это свидетельством настроений внутри страны перед осенними выборами.

"Внесение изменений в программу не означает фундаментального изменения отношений между двумя странами. Трамп очень не популярен в Германии. Набрать голоса избирателей можно только дистанцировавшись от Трампа или занявшись его критикой. Меркель следует за риторикой социал-демократов, но знает, что в случае победы, а похоже, что она выиграет, ей будет нужен альянс с США", - отметил директор варшавского отделения германского Фонда Маршалла Майкл Барановски.

Эксперт добавляет, что экономика и изменение климата - среди основных тем переговоров.

"США изолированы внутри Большой двадцатки в вопросе изменения климата. Экономическая тема также является проблемной. Минторговли США ждет отчета по тарифам в сталелитейной отрасли. Так что Белый дом может попытаться использовать это в своих целях в торговле с ЕС. Брюссель, в свою очередь, может прибегнуть к ответным мерам", - сказал Майкл Барановски.

Эксперт добавляет, что пока рано говорить об отдалении Вашингтон от и Брюсселя, несмотря на отсутствие единой позиции в Администрации США относительно ЕС.

"В Белом доме нет единой позиции по Европейскому Союзу. Кто-то не питает никаких сантиментов к ЕС, а кто-то считает, что отношения с Евросоюзом и НАТО являются основным столпом американской внешней политики", - отметил директор варшавского отделения германского Фонда Маршалла.

В Белом доме подтвердили, что на полях саммита лидеров Большой двадцатки состоится встреча президентов США и России. Главными темы – борьба с терроризмом, ситуация в Сирии и в Украине.

"Обе стороны, в некоторой степени - я не уверен, что этого хочет Путин - стремятся разрешить кризис в Украине. Планируется, что США назначат специального представителя по этому вопросу. Белый дом выступит в новой роли, хотя и не будет принимать непосредственного участия в Минском формате", - сказал Майкл Барановски.

Еще одной острой темой на встрече в Гамбурге станет Северная Корея, которая провела и очередные испытания межконтинентальной ракеты. В Пхеньяне заявили, что баллистическая ракета в состоянии нести ядерную боеголовку.