Трамп, вероятно, отменит программу защиты нелегалов из «поколения мечты»

ВАШИНГТОН – Ожидается, что президент США Дональд Трамп во вторник объявит о закрытии программы, защищающей от депортации людей, которые были привезены в США незаконно в детском возрасте.

Официальные лица, рассказавшие об этом журналистам, отметили, что закрытие программы может произойти с шестимесячной задержкой, чтобы дать Конгрессу время для рассмотрения этой проблемы. Законодатели не участвовали в разработке этой программы, которая была введена указом бывшего президента Барака Обамы.

Чиновники также предупредили, что Трамп может передумать.

Благодаря Программе отложенного действия для прибывших в США детей около 800 тысяч человек получили отсрочку от депортации с помощью двухлетних продляемых разрешений на работу.

Вопросы остаются

Пока неясно, что произойдет, если Конгресс не предпримет никаких мер в шестимесячный срок. Также неясно, могут ли рассчитывать на продление разрешения на работу те, у кого оно закончится в течение этого периода.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал закрыть эту программу, которую он называл «амнистией». После вступления в должность он говорил, что эта проблема – одна из самых сложных, с которыми ему приходится иметь дело как президенту.

Многие участники программы оказались в США, будучи маленькими детьми, и не имеют никаких связей со своей родной страной.

Спикер Палаты представителей Пол Райан и другие республиканские законодатели призывают президента не закрывать программу. Райан заявил, что Конгресс должен найти возможность защитить людей, подпадающих под действие программы.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси предложила Райану работать вместе с демократами в поисках законодательного решения проблемы людей, которых иногда называют «поколением мечты».

Кинг – за закрытие программы

После того как в воскресенье появились сообщения о предстоящем решении Трампа, некоторые члены Конгресса высказали свое мнение через Твиттер.

Конгрессмен Стив Кинг стал одним из немногих республиканцев, прокомментировавших планы Трампа.

«Закрытие Программы отложенного действия дает шанс на восстановление верховенства закона. Промедление с этим, чтобы республиканское руководство могло протолкнуть амнистию, – это самоубийство республиканцев», – написал Кинг в Твиттере.

Сенатор Оррин Хетч заявил, что будет работать с коллегами по Конгрессу в ближайшие месяцы, чтобы провести «серьезную иммиграционную реформу, которая защитит наши границы, предложит реальный путь для "поколения мечты" и обеспечит доступ работодателей к высококвалифицированной рабочей силе, необходимой для успеха [американской] экономики, основанной на технологиях».

Демократы – за сохранение программы

Но большинство высказавшихся законодателей были демократами, которые критически относятся к отмене программы.

«Дети из Программы отложенного действия работают, учатся, служат в армии. Выставить их – значит подорвать американские традиции. Это огромная нравственная и экономическая ошибка», – написал конгрессмен Брайан Шац.

Конгрессмен Элиот Энгел назвал закрытие программы «жестокой ошибкой». По его словам, наказывать детей за решения их родителей отправиться в США в поисках лучшей жизни – это «не по-американски».

Сенатор Берни Сандерс, который в прошлом году был кандидатом в президенты, заявил, что если Трамп пойдет на закрытие программы, это будет «одно из самых отвратительных и жестоких решений», которые когда-либо принимал американский лидер.

«Если Трамп закроет программу, Конгресс должен немедленно принять меры по ее восстановлению», – написал Сандерс.

Конгрессмен Тед Лью заявил, что США не могут быть великой страной, если не будут дружелюбно относиться к иммигрантам. Законодатель сказал, что вместе с коллегами-демократами выступит на защиту «поколения мечты».

«Я обращаюсь ко всем членам Конгресса, которые последние пять лет говорили, что программу нужно было вводить на законодательном уровне: вот ваш шанс», – заявил конгрессмен Хоакин Кастро.