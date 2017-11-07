Трамп: год спустя после выборов

Тысячи американцев планируют отметить годовщину избрания Дональда Трампа президентом США необычным вокальным протестом ­– выйдя на улицы и издав коллективный «крик отчаяния».

Акция, которая может пройти во многих американских городах, вызвала насмешки со стороны консерваторов и бурные споры в интернете, еще раз демонстрируя, насколько глубоки разногласия между сторонниками и противниками Трампа.

«Американская политика начала подвергаться поляризации задолго до президента Трампа, и в итоге это дошло до фанатизма, который теперь пронизал политику, – отмечает исполнительный директор Центра по изучению президентства и Конгресса Дэн Махаффи. – Все чаще встречаются ярые демократы и ярые республиканцы, а среднего с точки зрения прагматизма почти нет».

Как показал опубликованный на этой неделе опрос Washington Post/ABC News, Трамп на данном этапе – самый непопулярный президент за 70 лет. Из 10 американцев менее 4 одобряют его работу. Почти 60 процентов оценивают его деятельность неодобрительно, причем большинство из них – «крайне неодобрительно».

Даже многие представители основного электората Трампа отмечают, что он не идеальный президент в их представлении. «Иногда ужасно трудно хорошо к нему относиться, – признается бизнесмен на пенсии из Колорадо Юджин Бурк. – Но я хочу, чтобы в Белом доме был человек, который поддерживает четыре столпа – христианство, капитализм, консерватизм и конституцию – и готов бороться, чтобы их защитить».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отмахивается от сообщений о низких рейтингах президента, отмечая, что уровень недовольства Конгрессом еще выше. «Его рейтинги куда лучше, чем у Конгресса. Я бы предпочла рейтинги президента рейтингам Конгресса», – сказала она, выступая на конференции в Университете Джорджа Вашингтона по случаю годовщины выборов.

Негативные отзывы в СМИ

Пресс-секретарь считает одной из причин непопулярности Трампа преимущественно негативные отзывы во враждебно настроенных СМИ. По ее словам, независимое исследование показало, что репортажи о Трампе на нескольких каналах в 93 процентах случаев имели негативную окраску, тогда как в первый год президентства Обамы негативными были лишь 40 процентов материалов о нем.

«Те, кто считают, что в отношении этой администрации нет общей враждебности, просто игнорируют реальные факты», – заявила она.

Столкнувшись со столь враждебным, с его точки зрения, отношением, Трамп изменил парадигму общения с населением.

«Трамп использует Twitter, чтобы действовать в обход прессы, демонстрируя крайнее пренебрежение к роли журналистики в демократических обществах, – отмечает профессор Стэнфордского университета Теодор Глассер. – У президентов часто складываются непростые отношения с журналистами, но я не могу припомнить ни одного президента, включая Ричарда Никсона, который бы настолько боялся общественной критики, как Трамп».

Махаффи отмечает, что Трамп рано понял, как использовать в своих интересах межпартийные разногласия и недоверие общества к СМИ.

«Социальные сети позволяют возмущению и сенсационности взять верх над фактами и логикой, – отмечает он. – Президент умело воспользовался этим, чтобы добиться избрания, а в дальнейшем стал пользоваться и для управления страной».

Результаты?

О достижениях Трампа эксперты высказываются в целом пренебрежительно. «Какие достижения?» – заявил Теодор Глассер, напомнив, что республиканцам не удалось провести обещанные реформы системы здравоохранения и налогового законодательства, хотя они контролируют обе палаты Конгресса.

При этом пресс-секретарь Хакаби Сандерс отмечает успехи в сфере внешней политики, борьбы с исламским экстремизмом и в сфере экономики. «Он проделал отличную работу в плане развития отношений со многими ключевыми партнерами и союзниками, в особенности с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем КНР Си Цзиньпином, которые помогают усиливать давление на КНДР».

Хакаби Сандерс назвала ближневосточное турне Трампа «одним из ключевых моментов его президентства».

«Он выступил с речью в Саудовской Аравии, обращаясь к 68 странам с преимущественно мусульманским населением, и убедил многих из этих людей обсудить сотрудничество в борьбе с терроризмом, это был исторический момент», – считает пресс-секретарь.

Экономика с момента прошлогодних выборов демонстрирует впечатляющие результаты, однако экономисты спорят о том, насколько это связано с «эффектом Трампа».

«До выборов все думали, что Трамп обрушит рынки – рынки фьючерсов обвалились в тот вечер, когда стало ясно, что он победил. Но потом он выступил с победной речью, настроения поменялись, и к утру котировки пошли вверх», – отмечает аналитик сайта thestreet.com Эмили Стюарт.

На этой неделе Трамп написал в Twitter, что фондовый рынок со дня выборов вырос на 5,4 триллиона долларов и остается на рекордно высоком уровне.

«С тех пор, как я вступил в должность, безработица снизилась до 4,1 процента, это минимальный показатель за 17 лет. Создано 1,5 миллиона новых рабочих мест. Фондовый рынок на максимальном уровне, вырос на 5,4 триллиона», – заявил президент.

По словам экспертов, среди факторов, подстегивающих рост на финансовых рынках, есть один, о которым Трамп редко хвалится. Как заявил на конференции в Университете Джорджа Вашингтона корреспондент Yahoo News Оливье Нокс, сокращение числа законодательных ограничений для бизнеса – история успеха Трампа, о которой мало говорят.

«Это одно из ключевых достижений администрации Трампа, которое не освещается так активно, как его последние твиты, но тем не менее это очень важная история. Систематическое методичное устранение ограничений», – считает эксперт.