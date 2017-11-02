Что удалось сделать Трампу за год после выборов?

В среду, 8 ноября, исполнится год с тех пор, как Дональд Трамп был избран 45-м президентом США.

Неожиданная победа Трампа вызвала шок по всей стране и во всем мире, и его первые девять месяцев в должности часто сопровождались хаосом.

Трампу удалось выполнить некоторые из его обещаний, но не все.

Трамп ошеломил мир победой на выборах, которую ожидали немногие.

«Я говорю всем республиканцам, демократам и независимым: настало время, когда мы должны сплотиться, как единый народ», – сказал тогда Трамп.

В своей инаугурационной речи Трамп дал обещание избирателям из рабочего класса, которым он в значительной степени был обязан своей победе.

«Политики обогащались, но рабочие места покидали страну, а фабрики закрывались, – подчеркнул новоизбранный президент. – Это американское побоище прекращается прямо здесь и прямо сейчас».

Избрание Трампа обозначило сейсмический сдвиг в политике США, считает американский стратег Джон Фиери.

«Сегодня республиканская электоральная база – это избиратели Трампа, и они рассматривают любые попытки республиканцев заблокировать усилия президента Трампа, как прямые атаки на них», – отметил Фиери.

Президентский срок Трампа начался с масштабного марша протеста и спора по поводу количества людей, пришедших на инаугурацию, в которую вступил пресс-секретарь того времени Шон Спайсер.

«За инаугурацией наблюдала – как лично, так и во всем мире – крупнейшая аудитория за всю историю. Точка», – сказал Спайсер.

Президенту довольно быстро удалось добиться утверждения Нила Горсача членом Верховного суда.

Кроме того, он получает высокие оценки за экономическую политику, стремительный рост фондового рынка и военные успехи в борьбе с «Исламским государством».

Но Трамп и его республиканские союзники потерпели поражение в Сенате с законом о системе здравоохранения.

Из-за этого реализация президентской повестки, фактически, застопорилась, отметил Аллан Лихтман, политолог из Американского университета.

«Усилия ни одной правящей партии с полным контролем над правительством не были такими бесплодными, как у администрации Трампа и республиканцев, которые контролируют Конгресс США», – подчеркнул Лихтман.

Привычка президента обращаться к Твиттеру стала серьезным отвлекающим фактором, как и его неоднозначные замечания по поводу насильственных протестов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

«Но с обеих сторон также были очень хорошие люди», – сказал тогда Трамп.

Хаос и отсутствие успехов в Конгрессе привели к тому, что рейтинги Трампа оставались низкими, отметил Ларри Сабато, политолог из Университета Вирджинии.

«Значительное большинство американцев теперь считают, что Дональд Трамп плохо справляется с работой президента, они недовольны его работой, и рейтинги, в основном, идут вниз, а не вверх», – сказал он.

Тем не менее, митинги Трампа в предвыборном стиле и его твиты по-прежнему заводят его электоральную базу и обеспечивают лояльность большинства республиканцев в Конгрессе, считает Мэтью Даллек, ученый из Университета Джорджа Вашингтона.

«Поскольку его рейтинг довольно прочно держится на уровне 35-38 процентов, республиканцам, которые контролируют Конгресс, довольно сложно бросить ему открытый вызов», – подчеркнул Даллек.

Однако недавние обвинения, предъявленные в рамках расследования по России, также могут бросить тень на Белый дом и усилить неопределенность в вопросе о том, куда движется президентство Трампа, считает Сабато.

«Может ли он развернуть ситуацию? – спросил он. – Да. Может ли он быть переизбран? Уверен. Иногда самое сложное состоит в том, чтобы победить на выборах в первый раз. Но он сам создает себе трудности, как с реализацией его повестки, как с сохранением Конгресса в руках республиканцев, так и в вопросе переизбрания».

Избрание Трампа стало определяющим моментом в американской политике, но его влияние на страну и мир остается открытым вопросом.