Дональд Трамп заявил, что США готовы к переговорам с Пхеньяном

Президент Дональд Трамп выступил с новыми резкими заявлениями в адрес Северной Кореи, подчеркнув при этом, что ради разрешения кризиса в отношениях между двумя странами, США «будут всегда готовы к переговорам».

При этом глава Белого дома подчеркнул, что его высказываение о том, что США ответят на действия Пхеньяна «огнем и яростью, которых мир не видел прежде», не стоит недооценивать.

«Может быть, это (заявление) не было воспринято достаточно серьезно, – сказал он, обращаясь к журналистам в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. – Пришло время, когда кто-то должен встать на защиту людей в этой стране».

Дональд Трамп сообщил, что его слова были «полностью поддержаны» руководством военного ведомства США, добавив, что нынешняя ситуация стала возможна «из-за бездействия» предыдущей администрации.

Как считает глава Белого дома, санкции, введенные международным сообществом против режима в Северной Корее, оказались не эффективными.

Накануне в Пхеньяне заявили, что подготовили план проведения ракетных стрельб, целью которых станет зона в непосредственной близости от острова Гуам, являющегося американской территорией.

В ответ на вопрос о возможности нанесения превентивного удара по территориии КНДР, Дональд Трамп заметил, что такая возможность в Вашингтоне пока не рассматривается.

«Мы не говорим об этом. Никогда. Я никогда не говорю об этом. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сказал президент США.

Он пояснил, что если Северная Корея «не изменит свое поведение», то это закончится «большими проблемами, которые (до этого) испытывало считанное количество стран».

Президент США также решил успокоить американцев, повторив, что их безопасности ничто не угрожает.

«Люди в этой стране должны чувствовать себя очень комфортно, – сказал Дональд Трамп. – Люди в нашей стране находятся в безопасности. Наши союзники также находятся в безопасности».