Трамп: прежде чем прибегнуть к силе, США исчерпают мирные пути решения северокорейской проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что военные средства могут быть использованы против Северной Кореи только после того, как будут исчерпаны все остальные возможности для разрешения конфликта.

«Мы посмотрим, конечно, как будет развиваться ситуация, но это станем делать этого в самую первую очередь», – сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли он отдать приказ о военной операции против Пхеньяна.

Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов после телефонных переговоров с лидером КНД Си Циньпинем.

«Президент Си хотел бы предпринять какие-то шаги в отношении Северной Кореи, но пока не ясно, сделает он это или нет», – сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос «Голоса Америки».

Президент США подчеркнул, что китайский лидер «на 100 процентов согласился» с американской оценкой недавних ядерных испытаний, проведенных КНДР.

«Он, как и мы, не хочет, чтобы все это продолжалось (в регионе», – сказал Дональд Трамп.