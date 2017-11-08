Поездка Трампа в демилитаризованную зону сорвалась из-за сильного тумана

Президент США Дональд Трамп был вынужден отказаться от неожиданного визита в демилитаризованную зону (ДМЗ), которая разделяет Северную и Южную Корею. Трамп должен был посетить ДМЗ на фоне обострения напряженности между Соединенными Штатами и Северной Кореей из-за ядерной программы Пхеньяна. Однако утренний полет на военном вертолете был отменен из-за сильного тумана в приграничном районе.



Пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс сказала, что президент «довольно расстроен» тем, что он не смог совершить эту поездку. Ранее официальный представитель Белого дома исключил поездку, заявив, что у Трампа нет на это времени в его рабочем графике и что визиты в демилитаризованную зону стали уже «в некотором смысле клише».

Посещение границы, которая в течение 64 лет разделяет Север и Юг Корейского полуострова, стало своеобразным ритуалом для президентов США, пытающихся продемонстрировать свою решимость противостоять возрастающей агрессивности КНДР.

Каждый американский президент, начиная с Рональда Рейгана, за исключением Джорджа Буша-старшего, совершал поездку в этот приграничный район и подтверждал свою решимость выполнить обязательства по защите союзника – Южной Кореи.