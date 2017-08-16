Трамп распустил Промышленный совет и Форум стратегии и политики при Белом доме

В среду президент Трамп объявил о том, что он распускает два консультативных совета по вопросам бизнеса, куда изначально вошли руководители известных американских корпораций. Решение о роспуске было принято после того, как семеро приглашенных директоров высшего звена заявили о выходе из бизнес-советов в знак протеста по поводу комментариев, сделанных Дональдом Трампом по поводу беспорядков в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

«Вместо того, чтобы усиливать давление на бизнесменов, я прекращаю деятельность обоих (советов). Всем спасибо!» – сказано в пресс-релизе главы Белого дома. Перед этим, накануне, когда стало известно об отставке лидеров Промышленного совета и Форума стратегии и политики, Трамп назвал их поступок «дешевым позерством» и добавил, что он легко найдет ушедшим бизнесменам замену.

Те представители корпоративного мира, кого президент США имел в виду, не согласились с комментарием о «позерстве». «Расизм и убийство не могут быть оправданы и, с моральной точки зрения, выходят за рамки всего прочего, что имело место в Шарлоттсвилле, – заявила, после своего ухода, Денис Моррисон, исполнительный директор корпорации Campbell’s Soup. – Я думаю, президенту следовало – и следует – избегать двусмысленностей по этому поводу».

Высказывания президента Трампа подверглись сильной критике со стороны целого ряда видных политических деятелей США, включая крупных военачальников, представителей делового мира и лидеров Республиканской партии.

Также в среду, два предыдущих президента-республиканца – Джордж Буш-старший и его сын, Джордж Буш-младший – опубликовали совместное заявление, в котором говорится следующее: «Америка всегда обязана отвергать расистское мракобесие, антисемитизм и нетерпимость во всех ее формах».

«В то время как мы молимся о благополучии (жителей) Шарлоттсвилля, мы вновь вспоминаем основополагающие истины, записанные самым знаменитым жителем этого города в Декларации Независимости: мы все созданы равными и наделены нашим Творцом определенными неотчуждаемыми правами, – отмечается далее в обращении экс-президентов с указанием на заслуги третьего в истории американского лидера, Томаса Джефферсона. – Мы знаем, что эти истины являются вечными, потому что мы были свидетелями того, каким достоинством и величием обладает наша страна».