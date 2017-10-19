Трамп и его предвыборные обещания

ВАШИНГТОН - Во время предвыборной борьбы за Белый дом Дональд Трамп неоднократно обещал хорошенько «встряхнуть Вашингтон», если одержит победу. Президент Трамп сдержал свое слово, однако в американском обществе нет консенсуса по вопросу о том, вредит ли политика Трампа стране или отвечает ее интересам?

«Нас просто невероятно хвалят за нашу работу», - заявляет сам Дональд Трамп.



Так глава Белого дома рассказывает о своих достижениях во время заседания кабинета министров – несмотря на то, что его работу одобряет менее 40 процентов американцев.



Недавно его администрация предприняла попытку отменить ряд положений закона о медицинском страховании, принятого при Бараке Обаме, и отказалась сертифицировать для Конгресса соблюдение Ираном ядерного соглашения.

Оба решения вызвали неоднозначную реакцию, однако, как отмечает аналитик и республиканский стратег Джон Фигери, Трамп таким образом выполняет свое обещание устроить политическую встряску.



«Президент Трамп стал проявлением резкой негативной реакции по отношению к политическому истеблишменту, и он остается ее воплощением. Он не из тех, кто будет играть по принятым правилам», - считает эксперт.



На разрыв с лидерами республиканцев в Конгрессе Трампа подталкивает его бывший главный стратег Стив Бэннон, уже покинувший Белый дом.



«Это не моя война. Это наша война, но не мы ее начали. Ее начал истеблишмент», - утверждает Стив Бэннон, глава онлайн издания BREITBART NEWS.

Однако такой подход Трампа имеет множество критиков – как среди республиканцев – в частности, губернатора штата Огайо Джона Кейсика, так и среди демократов – бывшего вице-президента Джо Байдена.

«У нас президент, который не понимает государственного управления. Давайте оставим политическую составляющую. Он просто не понимает, как функционирует само правительство», - заявляет Байден.

Постоянные нападки Трампа на критиков, включая одноартийцев – недавно ими стали сенаторы Боб Коркер и Джон Маккейн – отвлекает его от задач, отмечает эксперт из Университета Джорджа Вашингтона Мэтью Даллек.

«Он тратит значительное время своего президентства на размышления о том, как бы ему атаковать своих критиков и, собственно, потом на сами атаки», - говорит Даллек.

В прошлом Трамп уже неоднократно подвергал нападкам лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, однако на этой неделе оба политика заявили о взаимопонимании.

«Мы оба полностью преданы делу продвижения Америки вперед», - подчеркнул Макконнелл.



«Если они смогут прийти к согласию по вопросу о налоговой реформе, то тогда они будут в достаточно приличной форме перед промежуточными выборами в Конгресс. Если они этого не сделают, то, я думаю, у них будет довольно унылый отчет о проделанной работе для избирателей, и это, вероятно, возымеет политические последствия», - полагает Билл Галстон.

Пока что республиканцы не договорились о том, что именно будет включать их план налоговой реформы.