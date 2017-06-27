Трамп считает, что заслуживает извинений

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп заявил, что четырехмесячное расследование сообщений о сговоре его предвыборного штаба с Россией не обнаружило ничего, и он заслуживает извинений.

Такое утверждение содержится в серии сообщений, которые президент опубликовал в Твиттере.

После публикации твитов пресс-секретарь Шон Спайсер заявил журналистам, что президент считает, что Россия, «вероятно», причастна к вмешательству на выборах и, возможно, была не единственной страной, предпринимавшей такие попытки.

Спайсер сказал, что Трамп был последовательным в своей позиции, начиная с января.

«Он считает, что Россия, возможно, потенциально, была причастна к этому, – пояснил пресс-секретарь Белого дома. – Некоторые другие страны также могли быть к этому причастны в равной степени или в неравной степени».

Спайсер добавил, что президент «придерживается заявления, которое он сделал в январе».

Отвечая на вопрос, доверяет ли Трамп выводам разведки, что российское вмешательство осуществлялось с целью помочь ему победить на выборах, Спайсер сказал: «Я никогда не задавал ему данный вопрос».