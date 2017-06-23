Трамп упростил процедуру увольнения чиновников Министерства по делам ветеранов

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект, тем самым придав ему силу закона, который позволяет упростить процедуру увольнения Министерства по делам ветеранов. Профсоюзы госслужащих обеспокоены, что данная мера может применяться не по назначению и для достижения политических целей.

Подписание законопроекта стало еще одним шагом администрации Трампа по укреплению ведомства, которое предоставляет услуги здравоохранения и другую поддержку миллионам военных ветеранов.

«Наши ветераны исполнили свой долг перед нашей страной, и сейчас мы должны выполнить наш долг по отношению к ним», – сказал президент на церемонии подписания в Белом доме.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал улучшить услуги системы здравоохранения для ветеранов и повысить эффективность работы Министерства по делам ветеранов, которое несколько лет назад оказалось в центре скандала.

В медицинском центре для военных ветеранов в городе Феникс, штат Аризона, в 2014-м году, не дождавшись обслуживания, умерли насколько ветеранов. Среди других скандалов, которые произошли в том же году, были длинное время ожидания оказания медуслуг, а также попытки сотрудников медучреждения скрыть допущенные нарушения.

«То, что произошло, порочит всю страну, – сказал Трамп, – но некоторые замешанные в этих скандалах сотрудники продолжают работать и получать зарплату».

В пятницу президент подписал Закон о подотчетности министерства по делам ветеранов и Акт «О защите лиц, совершающих служебные разоблачения» 2017-го года, который получил широкую поддержку представителей от обеих партий и был одобрен Сенатом 6 июня.

Данный закон упрощает процедуру увольнения работников за ненадлежащее исполнение обязанностей и предоставляет дополнительную защиту для людей, раскрывающих информацию о противозаконной или общественно опасной деятельности. Согласно новой законодательной мере, количество оснований, необходимых для увольнения сотрудника, будет сокращено.

Профсоюзы, представляющие интересы некоторых сотрудников Министерства по делам ветеранов, обеспокоены тем, что данная мера может применяться в политических целях.

«Этот закон позволяет уволить хорошего сотрудника, так же легко, как плохого работника», – сообщил президент профсоюза «Американская федерация служащих правительственных учреждений» Дэвид Кокс на сенатских слушаниях 17 мая.

Закон ставит целью ускорить процесс применения дисциплинарных мер и увольнения нерадивых сотрудников. Комитет по делам ветеранов Палаты представителей сообщил, что в настоящее время процесс увольнения федерального служащего занимает до одного года.

В рамках закона, будет создано Управление подотчетности и защиты прав осведомителей в ответ на опасения, что новый закон может быть использован для применения дисциплинарных мер в отношении людей, которые помогли разоблачить скандалы в Министерстве по делам ветеранов в 2014 году.

Сторонники и противники законопроекта считают, что государственные служащие в других правительственных учреждениях могут использовать его в качестве модели, по мере работы по привлечению к ответственности сотрудников за неправомерные действия.