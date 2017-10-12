Трамп: демократы использовали российскую тему для оправдания поражения на выборах

Президент Дональд Трамп в новом интервью заявил, что демократы использовали тему вмешательства России на выборах в США в качестве оправдания своего поражения на выборах 2016 года.

«Россия стала оправданием для демократов, когда они проиграли на выборах. Они проиграли выборы, они сидят в комнате и говорят: "Ой, мы плохо выглядим", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. – На следующее утро – на самом деле об этом писали в разных книгах или одной книге – им говорят: "Почему вы проиграли выборы?" А они отвечают: "Это все из-за России!"».

Президент заявил, что вину за поражение нужно прежде всего возложить на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

«Дело не в России, дело в плохом кандидате. Этот кандидат не поехала в Висконсин и Мичиган, как следовало бы», – сказал он.

Ранее Трамп уже выступал с аналогичными заявлениями о том, что Демократическая партия возлагает вину за плохие результаты выборов на Россию. Разведывательное сообщество США пришло к выводу, что Кремль пытался повлиять на выборы.

«Демократам нужно было придумать историю о том, почему они проиграли выборы с таким плохим результатом (306 голосов выборщиков), и они придумали историю с Россией. Фейковые новости!» – написал Трамп в феврале.

«Разговоры о России – это фейковые новости, которые распространяют демократы и подхватывают СМИ, чтобы скрыть большое поражение на выборах и незаконные утечки информации!» – говорилось в другом февральском твите президента.