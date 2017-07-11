Иванка Трамп на саммите G20: был ли нарушен протокол?

ВАШИНГТОН – Одним из неожиданных последствий участия президента США Дональда Трампа в работе саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге стало очередное заострение внимания на размытии границ между его официальными обязанностями и его семьей.

Поводом для этого послужило то, что дочь президента Иванка Трамп представляла его по крайней мере на одной рабочей сессии саммита в Германии.

Но с точки зрения Белого дома на саммите «двадцатки» не произошло ничего экстраординарного.

«Президент задавал тон в Европе, – заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибус. – Лидеры "двадцатки" подходили к президенту. Он был звездой в Гамбурге, и этого не отнять. И, по сути, я считаю, что он ставит Америку на первое место».

Некоторые, однако, считают, что президент Трамп ставит на первое место семью. Он оказался под градом критики за то, что пропустил, по крайней мере частично, не менее одного а, возможно, и до трех заседаний «двадцатки» на прошлой неделе, поручив своей дочери занять его место.

Критики называют решение Трампа оставить свою дочь вместо себя беспрецедентным случаем и нарушением дипломатического протокола.

«Не было такого случая, чтобы взрослый ребенок главы правительства занял его место. Это было оскорбительно по отношению к другим присутствующим и стало сигналом о том, что полномочия высших правительственных чиновников ущемлены», – заявил бывший министр финансов при администрации Билла Клинтона Лоуренс Саммерс.

Президент занял оборонительную позицию, попытавшись переключить внимание на своего оппонента на прошлогодних выборах, демократа Хиллари Клинтон.

«Если бы Челси Клинтон попросили занять место ее матери, пока ее мать разбазаривает нашу страну, то Фейковые новости кричали бы: "Челси в президенты!"» – написал Трамп в Твиттере в понедельник.

Язвительный ответ дочери бывшего госсекретаря не заставил себя ждать.

«Доброе утро, господин президент. Моей матери или отцу никогда бы в голову не пришло обратиться ко мне с такой просьбой. А вы разбазаривали нашу страну? Надеюсь, нет», – написала Челси Клинтон.

Президент также выступил с объяснениями, заявив, что это была «очень стандартная» процедура для таких международных встреч и добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с ним.

На пресс-конференции на саммите Меркель пояснила, что делегации самостоятельно принимают решение о том, кто будет занимать место лидера страны, когда он не присутствует на заседании.

«Иванка Трамп была полноправным членом американской делегации, так что это было то же самое, что делают другие делегации, – заявила Меркель журналистам. – Хорошо известно, что она работает в Белом доме и участвует в некоторых инициативах».

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби Сандерс назвала критику в адрес Иванки Трамп «возмутительной атакой».

«Мы должны гордиться тем, что Иванка сидела в этом кресле, особенно учитывая, что обсуждаемая тема (расширение экономических прав и возможностей женщин) является частью ее портфолио», – сказала Сандерс на брифинге в понедельник.

«Если бы у нее была другая фамилия, то, думаю, ее бы постоянно хвалили вместо того, чтобы постоянно нападать», – добавила она.

Дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер являются официальными советниками президента.