Пятнадцать штатов и Вашингтон подали в суд на администрацию Трампа

Генпрокуроры считают неконституционной отмену программы, защищавшей от депортации детей-иммигрантов
Пятнадцать штатов США и Вашингтон подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в попытке предотвратить отмену программы защиты детей-иммигрантов.
Генеральные прокуроры подали иск в среду в федеральном суде Бруклина, штат Нью-Йорк.
Они настаивают, что решение об отмене программы отложенного действия для детей-иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) неконституционно, поскольку лишает людей права на надлежащее судебное разбирательство.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман назвал планы Трампа «жестокими, недальновидными и бесчеловечными», обвинив президента в предвзятом отношении к мексиканцам и латиноамериканцам.
Никаких комментариев со стороны Белого дома пока не последовало.
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