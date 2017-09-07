Пятнадцать штатов и Вашингтон подали в суд на администрацию Трампа

Пятнадцать штатов США и Вашингтон подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в попытке предотвратить отмену программы защиты детей-иммигрантов.

Генеральные прокуроры подали иск в среду в федеральном суде Бруклина, штат Нью-Йорк.

Они настаивают, что решение об отмене программы отложенного действия для детей-иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) неконституционно, поскольку лишает людей права на надлежащее судебное разбирательство.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман назвал планы Трампа «жестокими, недальновидными и бесчеловечными», обвинив президента в предвзятом отношении к мексиканцам и латиноамериканцам.

Никаких комментариев со стороны Белого дома пока не последовало.