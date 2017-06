Общественные организации подали в суд на администрацию Трампа

Правозащитные организации «Граждане за ответственность» (Citizens for Responsibility) и «Этика в Вашингтоне и Архиве национальной безопасности» (Ethics in Washington and the National Security Archive) в четверг подали исковое заявление против президента Дональда Трампа и администрации США.

В своем обращении в суд активисты заявляют, что сотрудники Белого дома используют для рабочего общения защищенные программы для мобильных телефонов Signal и Confide. Эти приложения автоматически стирают сообщения сразу же после прочтения, тем самым не позволяя сохранять для архивов «исторически важную переписку».

Согласно сообщениям СМИ, практика использования подобных «мессенджеров» получила широкое распространение в Белом доме после целой серии скандалов с участием членов команды президента, обвиненных в несанкционированных контактах с представителями Кремля.

Как считают правозащитники, уничтожение переписки, имеющей отношение к деятельности Белого дома, прямо нарушает так называемый Presidential Records Act, предписывающий «сохранять для истории» документы, связанные с деятельностью президента США.

Кроме этого, недовольство активистов вызвала и активность президента Трампа в социальных сетях. Во время президентства Барака Обамы все сообщения, сделанные в «твиттере», «фейсбуке» и других соцсетях от имени президента, автоматически передавались в Национальный архив.

Согласно закону, такой же статус имеют и все сообщения в официальном и личном «твиттере» президента Дональда Трампа.

Тем не менее, в течении последних месяцев глава Белого дома удалил несколько размещенных ранее сообщений, и, как считают правозащитники, тем самым нарушил закон о хранении президентских записей.

Белый дом пока никак не прокомментировал судебный иск.