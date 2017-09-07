Соглашение Трампа с демократами по госдолгу потрясло республиканцев

Политический истеблишмент Вашингтона постепенно успокаивается после того, как президент Трамп нанес неожиданный удар по лидерам республиканцев на Капитолийском холме, поддержав демократов в вопросе трехмесячного продления потолка госдолга. Это ставит его партию в неловкое положение с учетом того, что уже через год с небольшим предстоят промежуточные выборы в Конгресс.



Реакция республиканцев менялась – от удивления к гневу, а затем – к осторожной поддержке соглашения, которое, по их мнению, играет на руку демократам.



«Это всего лишь предательство всего, о чем мы говорили годами как республиканцы», – сказал влиятельный экс-сенатор Джим Де Минт в интервью изданию Politico.



Председатель консервативного «Кокуса свободы» (Freedom Caucus), конгрессмен Марк Медоуз высказался более примирительно. В четверг, на завтраке в Bloomberg News с парламентскими корреспондентами, Медоуз заявил, что Трамп сообщил ему, что пошел на такое краткосрочное соглашение о потолке госдолга с целью сосредоточиться сейчас на налоговой реформе. Он «близоруко сфокусировался на попытке осуществить налоговую реформу», сказал Медоуз.



Сделка оставила республиканских руководителей в Конгрессе (лидера республиканского большинства в Сенате Митча МакКоннелла и спикера Палаты представителей Пола Райана) в полном смущении. В среду, за несколько часов до встречи Трампа с другими лидерами Конгресса в Белом доме, Райан назвал идею трехмесячного продления госдолга «смешной», заявив журналистам: «Позор, что они (демократы) хотят играть в политические игры с потолком долга».



Однако многие сторонники Трампа приветствовали внушение, сделанное президентом республиканскому руководству. Бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби в интервью Fox News назвал сделку «рассчитанным шагом», направленным на то, чтобы оказать давление на собственную партию с целью заставить ее добиваться законодательных побед, которых ожидали избиратели, когда они обеспечили республиканцам контроль над обеими палатами Конгресса.

«Они (избиратели) не так недовольны президентом, как американский народ недоволен этим республиканским Конгрессом», – сказал Хакаби. – Имеет место возмущение тем, что он (Конгресс) не поддерживает президента. Я думаю, что у части общества наблюдается чрезвычайное раздражение».

Демократы, в свою очередь, ликуют по поводу соглашения. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал его «позитивным шагом вперед», который позволит избежать дефолта и быстро направить деньги пострадавшим от урагана в Техасе и Луизиане. «Страна может вздохнуть с облегчением», – сказал Шумер, выступая в Сенате в четверг.