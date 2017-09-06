Республиканцы и демократы не могут договориться о судьбе «мечтателей»

Конгресс США в среду подавляющим большинством голосов утвердил план финансовой помощи пострадавшим от урагана Харви. Обьем первого транша составит 7,9 миллиарда долларов, и, как обещают законодатели, уже в ближайшее время Палата представителей сможет увеличить эту сумму.

Единодушное голосование, однако, не помешало лидерам Республиканской и Демократической партий обменяться взаимными обвинениями в ходе обсуждения вопроса о повышении уровня заимствований федерального правительства и отмены программы DACA, защищающей права нелегальных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте.

В среду президент Трамп провел в Белом доме встречу с лидерами обеих партий в Конгрессе.

«Нам предстоит решить много, много проблем, – сообщил он журналистам накануне встречи с законодателями. – Надеюсь, что нам удастся их решить рациональным путем. Но допускаю, что мы не сможем этого сделать. По всей вероятности, мы многое узнаем в конце этой встречи или по окончании встреч, которые мы проведем в ближайшее время».

В минувший вторник Дональд Трамп объявил о том, что у Конгресса есть шесть месяцев для того, чтобы решить судьбу 800 000 так называемых «мечтателей», права которых защищала программа DACA. В соответствии с решением администрации, всем им угрожает депортация, а Министерство внутренней безопасности уже направило в офисы иммиграционной службы новые инструкции, предписывающие нелегальным иммигрантам, зарегистрированным в программе, готовиться покинуть США.

Выступая в среду, спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан заявил, что обсуждение любого законопроекта, связанного с будущим нелегальным иммигрантов, возможно только вместе с обсуждением новых, более жестких мер пограничного контроля.

По его словам, республиканцы будут обсуждать иммиграционный законопроект только в том случае, если он будет одобрен президентом Трампом,

Демократы в Конгрессе уже заявили, что проголосуют против этой инициативы.

«Мы можем решить эту проблему уже завтра, вместо того, чтобы держать в страхе 800 000 «мечтателей», которые учатся, работают и служат Соединенным Штатам в рядах вооруженных сил», – подчеркнул лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Тем не менее, президент Трамп выразил надежду, что Конгресс сумеет достичь договоренности.

«Я действительно полагаю, что Конгресс хочет решить эту проблему, – сказал президент в среду, перед поездкой в штат Северная Дакота, где он собирается выступить с речью о реформе налогообложения. – Я верю, что этого хотят даже самые консервативные члены Конгресса».

По словам президента, он не думает, что в будущем ему придется отменять свое решение и возвращаться к пересмотру программы DACA.

«Я чувствую, что этого не понадобится, – сказал он. – Я думаю, что они (республиканцы и демократы) заключат сделку».

Глава Белого дома также заявил, что он готов утвердить любой законопроект, предоставляющий защиту нелегальным иммигрантам, и одновременно «какие-то меры по укреплению безопасности наших границ».