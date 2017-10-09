Трамп: прибытие европейцев в Америку изменило ход истории

Во второй понедельник октября в США отмечается День Колумба, посвященный испанскому мореплавателю итальянского происхождения Христофору Колумбу, считающемуся первооткрывателем Америки.

В официальном заявлении по поводу празднования Дня Колумба президент США Дональд Трамп подчеркнул: «525 лет назад Христофор Колумб завершил амбициозное и отважное путешествие через Атлантический океан к берегам Америки. Это путешествие было выдающимся и беспрецедентным свершением, которое способствовало началу эпохи Великих географических открытий. Прибытие европейцев в Америку стало поворотным событием, которое бесспорно и фундаментально изменило ход истории человечества и заложило почву для развития нашей великой страны. Следовательно, в День Колумба мы чествуем умелого мореплавателя и глубоко верующего человека, чей отважный поступок соединил континенты и вдохновил бесчисленное множество других людей на воплощение своих мечтаний и убеждений, вопреки огромным сомнениям и превратностям судьбы».

«Спустя более пяти столетий после его путешествия мы вспоминаем "Адмирала Моря-Океана", который заложил первое ключевое звено в прочных взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Европой. Хотя историческое плавание спонсировали Изабелла I и Фердинанд II, Колумб был уроженцем города Генуя, расположенного на территории современной Италии, и представляет богатую историю важного вклада американцев итальянского происхождения в развитие нашей великой страны. Нет сомнений, что американская культура, бизнес и общественная жизнь могли бы быть гораздо беднее без американо-итальянской общины. Мы также пользуемся этим случаем, чтобы еще раз подчеркнуть наши тесные связи с родной страной Колумба, Италией. Италия – наш надежный союзник и ценный партнер в продвижении мира и процветания во всем мире», – констатировал Трамп.

12 октября 1492 года Колумб высадился на одном из Багамских островов, Сан-Сальвадоре, открыв целый территориальный массив, ранее неизвестный европейцам.

День Колумба стал официальным федеральным праздником в 1934 году, и это решение во многом было направлено на искоренение предрассудков в отношении итальянских иммигрантов.

Для американцев итальянского происхождения День Колумба связан с наследием их общины, латиноамериканцы считают этот день праздником своей культуры, однако в наши дни отношение к этому празднику неоднозначно: по мнению многих, несправедливо чествовать человека, проявлявшего жестокость к коренному населению Америки, другие напоминают о том, что Колумб открыл Америку случайно, ведь в действительности он искал путь в Индию.