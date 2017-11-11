В администрации США не настаивают на продаже CNN

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что он не собирается вмешиваться в сделку между компаниями AT&T и Time Warner, и никогда не настаивал на том, что одним из условий заключения контракта должна стать продажа телекомпании CNN.

«Я никогда не принимал такого решения – это было решение очень и очень уважаемого человека», - сообщил президент США, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One.

О планах телекоммуникационной компании AT&T по покупке корпорации Time Warner, владеющей, в том числе, телеканалами HBO и CNN, стало известно в конце октября 2016 года. Сделка, оцениваемая в 85,4 миллиарда долларов, должна была стать крупнейшей в истории США.

Вскоре после объявления о заключении контракта американские СМИ сообщили, что министерство юстиции может заблокировать сделку в соответствии с нормами антимонопольного законодательства. Против слияния двух компаний выступил и в то время кандидат в президенты Дональд Трамп, заявивший, что эту приведет «к сосредоточению слишком больших возможностей в распоряжении нескольких людей».

По данным СМИ, одно из подразделений минюста отказалось одобрять сделку по слиянию до тех пор, пока Time Warner не избавится от ряда активов, включая телеканал CNN.

В свою очередь, глава департамента минюста Макан Делрахим заявил в конце недели, что не получал никаих указаний от администрации по поводу продажи телекомпании.

«Я не получал никаких инструкций из Белого дома об этой или какой-либо другой сделке, которую мы рассматриваем», - говорится в его заявлении.

«Президент не разговаривал об этом с генеральным прокурором, и никто из представителей Белого дома не имел права связываться с министерством юстиции по этому вопросу», - подчеркнул и официальный представитель администрации Радж Шах.

Во время избирательной кампании и после вступления в должность Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой СМИ, упоминая в списке «фальшивых новостей» и телекомпанию CNN.

«Я считаю, что у нас должно быть столько новостных компаний, сколько возможно, особенно учитывая, что очень многие из них являются фальшивыми, - сказал Дональд Трамп в субботу. – Я не делал никаких заявлений (по этому поводу сегодня), но я говорил об этом (контракте) достаточно давно. Так что мы посмотрим, скорее всего это закончится решением в ходе судебного процесса, а может быть и нет».