Трамп: я смог «очень хорошо поладить» с Путиным

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп заявил, что он смог «очень хорошо поладить» со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время их «отличной» встречи на прошлой неделе в Германии, и подчеркнул важность диалога между двумя странами.

Однако в интервью основателю религиозного телеканала CBN (Christian Broadcasting Network) Пэту Робертсону Трамп отметил, что он не ожидает, что он и Путин будут всегда и во всем соглашаться.

«Он хочет того, что хорошо для России, а я того, что хорошо для Соединенных Штатов», – пояснил Трамп.

Президент США также предположил, что Кремль предпочел бы, чтобы на прошедших в ноябре прошлого года президентских выборах в США победила Хиллари Клинтон.

«Если бы Хиллари победила, то наши вооруженные силы были бы развалены. Наши энергоносители стали бы намного дороже, – сказал он. – Со мной – совсем не так, и именно это не нравится Путину в моей политике. И именно поэтому я спрашиваю: с чего это он должен был быть заинтересован в моей победе? С самого первого дня я заявлял об укреплении вооруженных сил, а он не хочет этого видеть».

Телеканал CBN опубликовал выдержки из интервью в среду.

Тем не менее Трамп настаивает, что его первая личная встреча с Путиным, которая состоялась в ходе саммита «Большой двадцатки», была продуктивной.

«У нас была хорошая встреча. Это была личная встреча, довольно долгая, – сказал он. – Она продолжалась два часа 15 минут. Все удивились тому, что она была такой долгой, но это было хорошо, а вовсе не плохо. Думаю, что мы поладили, и это хорошо, а не плохо. Люди говорят: "О, они не должны ладить". Но кто эти люди? Думаю, мы очень хорошо ладим. Мы чрезвычайно мощная ядерная держава, как и они. Неразумно не иметь каких-то отношений».

По мнению Трампа, прекращение огня в Сирии является важным примером успеха, которого ему удалось достичь в отношениях с Россией.

«Думаю, у нас была отличная встреча, – указал Трамп. – Мы сделали одну вещь – добились прекращения огня в крупном районе Сирии, где был ужасный бедлам и ужасные убийства. Кстати, оно продолжается уже четыре дня. Перемирие длится уже четыре дня».

Несмотря на критику со стороны демократов в Конгрессе и некоторых республиканцев, Трамп описывал свою первую встречу с российским лидером в оптимистичном тоне.

«Та встреча дала много результатов, но я верю, что очень важно вести диалог, поскольку если у вас нет диалога, то возникает много проблем в нашей стране, и в их стране, – сказал он. – Думаю, нам нужен диалог. Нам нужен диалог со всеми».

В то же время Трамп предупредил, что с Путиным «иногда не будет получаться договариваться о чем-то, а иногда будет».

Он также упомянул ряд причин, по которым российский лидер может относиться к нему настороженно.

«Мы самая могущественная страна в мире и становимся все более и более могущественными, потому что я выступаю за большие вооруженные силы, – сказал Трамп. – Это не нравится Путину во мне. Поэтому я и говорю: с чего бы ему хотеть, чтобы президентом был я?»

После этого Трамп начал рассуждать о своей энергетической политике, которая, как он считает, подрывает позиции России на энергетических рынках.

«С самого начала я выступаю за развитие сланценвых технологий и другие вещи, чтобы снизить цены на энергоносители и вырабатывать огромное количество энергии, – сказал Трамп. – Мы будем обеспечивать себя сами, это будет уже скоро. Мы будем экспортировать энергоносители, а Путин этого не хочет. Ему понравилась бы Хиллари, потому что она хочет построить больше ветряных установок. Он предпочел бы это, потому что в результате цены на энергоносители выросли бы, а Россия во многом зависит от энергоносителей».

«Так что есть много вещей, которые я делаю, которые в точности противоположны тому, чего бы он хотел», – резюмировал президент США.

Трамп также затронул такие темы, как угроза миру, исходящая от Северной Кореи, финансирование терроризма в странах Ближнего Востока и американское законодательство о здравоохранении.