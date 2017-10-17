Трамп ждет Клинтон на выборах 2020 года

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4074390.html
Президент Трамп заявил, что хочет вновь сразиться с Хиллари Клинтон на выборах 2020 года, и подвергся критике за высказывание о Бараке Обаме
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