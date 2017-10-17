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Трамп ждет Клинтон на выборах 2020 года

Трамп ждет Клинтон на выборах 2020 года
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Президент Трамп заявил, что хочет вновь сразиться с Хиллари Клинтон на выборах 2020 года, и подвергся критике за высказывание о Бараке Обаме

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