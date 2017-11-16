Перейдет ли Трамп к давлению на Китай в вопросах торговли?

Недавняя поездка президента Дональда Трампа в Азию включала двухдневную остановку в Китае, в которой, по мнению некоторых, было много лести и мало реальных дел. По мнению экспертов, теперь, когда он вернулся в США, Трамп готов выполнить свое давнее обещание – занять жесткую позицию по отношению к Пекину в связи с его несправедливой торговой политикой.

Находясь в Китае, Трамп заявил, что Пекин заслуживает «большой похвалы» за то, что использовал США в своих целях, что вызвало некоторое недоумение.

Выступая на церемонии подписания соглашений на общую сумму около 250 миллиардов долларов, президент сказал: «Я не виню Китай. Кто может винить страну за то, что она использовала другую страну ради блага своих граждан?»

Но это было только первой половиной его ключевого послания в этой поездке.

Вторая половина прозвучала в его выступлении на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он вновь повторил ее в Белом доме в среду.

«Мы больше не можем мириться с несправедливыми торговыми практиками, которые крадут американские рабочие места, американское богатство и интеллектуальную собственность. Дни, когда другие могли использовать Соединенные Штаты в своих целях, сочтены», – сказал он.

«Кисло-сладкая» ситуация

Вице-президент по исследовательской работе Фонда Карнеги за международный мир Дуглас Паал говорит, что видит определенную внутриполитическую стратегию в более широком послании, которое Трамп пытался донести во время поездки.

Заявляя, что Китай не в чем обвинять, и что он делал то, что делала бы любая страна для защиты своих интересов, Трамп выдал себе лицензию делать для Америки то, что не сделали другие лидеры.

Паал отмечает, что к началу декабря должны быть подготовлены два важных отчета по торговым расследованиям, и, если ничто не собьет их с курса, они приведут к высоким пошлинам на некоторые продукты, а может быть и к прямым запретам.

При этом китайская сторона примет ответные меры, которые сочтет уместными, сказал он.

«Поэтому ситуация по торговле перейдет от "сладкой" – хороших ощущений, позитивных эмоций от этого государственного визита – к "кислой", которая возникнет в декабре. И это будет больше соответствовать восприятию Трампом своей политической базы и его долгов перед избирателями, которые у него остались», – говорит Паал.

По мнению эксперта, результат такого подхода и его влияние на Америку в общем неясны, но ясно то, что Трамп будет придерживаться своих внутриполитических расчетов, пока не окажется, что они неверны.

Расследование, проводимое в рамках раздела 301 Закона о торговле от 1974 года, изучает китайскую политику принуждения иностранных компаний к передаче интеллектуальной собственности в обмен на доступ на рынок. Кроме того, администрация Трампа инициировала расследование в рамках раздела 232 этого закона, чтобы установить, угрожает ли дешевый импорт китайского алюминия и стали национальной безопасности.

Оба раздела позволяют администрации вводить пошлины на китайские товары.

Раздел 301 был популярным инструментом, который в 1980-х использовался против Японии, позволяя президенту вводить пошлины или другие ограничения для противодействия несправедливым торговым практикам.

Китай назвал инициирование расследования «безответственным», поскольку оно основывается на внутреннем законодательстве США, которое может применяться вне рамок Всемирной торговой организации.

Звучат предупреждения, что применение таких мер может спровоцировать торговую войну между двумя странами. Другие, однако, говорят, что торговая война началась уже давно и что разница в том, что предыдущие администрации не принимали в связи с этим достаточных мер.

«Думаю, найдется очень мало людей, которые скажут, что предыдущие администрации, будь то администрация Обамы или Буша, были чрезмерно агрессивными в реализации торгового законодательства. При этом многие скажут, что они недостаточно агрессивны в реализации законов США, когда речь идет о недобросовестной практике торговых партнеров США», – говорит Росс Фейнгольд, старший советник американской консалтинговой фирмы по управлению политическими рисками DC International Advisory.

Экономические «пули»

В дополнение к расследованиям законодатели от обеих партий в Сенате и Палате представителей выступают за укрепление позиций Комитета по иностранным инвестициям в США.

Если соответствующий законопроект будет принят, то это не только расширит охват иностранных инвестиций в США, которые попадают в поле зрения этого межведомственного органа, но комитет также сможет анализировать инвестиции за рубежом.

Комиссия оценивает инвестиции в США с точки зрения потенциальных угроз для национальной безопасности. Некоторые законодатели предлагают расширить анализ инвестиций внутри страны и добавить к рассмотрению инвестиции в совместные предприятия за рубежом. Это предложение едва ли будет хорошо воспринято крупными американскими многонациональными корпорациями.

Заместитель директора Китайского центра и азиатских программ исследовательской организации The Conference Board Итан Крамер-Флад говорит, что за последний год была проведена огромная подготовительная работа и отлиты экономические «пули» для будущей экономической конфронтации.

И хотя нет гарантий, что она произойдет, упомянутые торговые расследования и законопроект о Комиссии по иностранным инвестициям являются частью этих усилий.

«Торговая команда Трампа и их союзники в Конгрессе заряжают оружие, – говорит Крамер-Флад. – Это не означает, что за этим последуют выстрелы, но они создают нечто вроде правового арсенала, чтобы вместо риторики и криков у американской стороны были инструменты, способные причинить реальную боль китайской стороне».

По мнению Крамера-Флада, администрация Трампа накапливает рычаги воздействия и создает обоснованную озабоченность у Китая в надежде добиться перемен.

Без такого давления, считает эксперт, Китай едва ли будет хоть как-то заинтересован в изменении статуса-кво, который очень хорошо работал для Пекина последние 30 лет.