Китай грозит США торговой войной

Китай заявил, что будет «решительно защищать» свои экономические интересы, если США начнут официальное расследование его политики в отношении американской интеллектуальной собственности.

Министерство торговли КНР во вторник выступило с предупреждением в ответ на подписанный в понедельник указ президента США Дональда Трампа, предписывающий торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру провести расследование о предполагаемой краже американских технологий и интеллектуальной собственности в Китае.

Трамп хочет, чтобы ведомство расследовало торговую политику Китая, которая вынуждает американские компании делиться информацией, чтобы вести бизнес в этой стране.

По итогам расследования США могут обратиться во Всемирную торговую организацию, чтобы добиться введения штрафов или других мер в отношении Китая.

В заявлении китайского Министерства торговли говорится, что Пекин не будет «сидеть сложа руки», если Вашингтон будет «игнорировать факты» и пренебрегать правилами международной торговли в ущерб двусторонним экономическим и торговым отношениям.

В том же ключе выступила накануне официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин, заявившая перед подписанием указа, что этот шаг приведет к торговой войне, в которой «обе стороны окажутся проигравшими».

Трамп нередко возмущался по поводу хронического торгового дефицита между США и Китаем, который в 2016 году составил 347 миллиардов долларов и продолжает расти теми же темпами в этом году. США импортируют из Китая потребительские товары, кроме этого именно в КНР производятся многие из электронных устройств, популярных среди американцев, такие как смартфоны iPhone.

Однако президент дал понять, что смягчит критику в адрес Китая, если тот начнет прилагать больше усилий для того, чтобы убедить КНДР отказаться от ракетной программы и разработки ядерного оружия.

Пекин в понедельник объявил о введении запрета на импорт природного угля, железной руды, морепродуктов и другой продукции из КНДР в соответствии с новыми санкциями, которые призваны сократить доходы Пхеньяна от экспорта на 1 миллиард долларов в год.