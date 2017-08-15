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Китай грозит США торговой войной

Пекин обещает ответить, если Вашингтон начнет расследовать предполагаемые кражи американской интеллектуальной собственности

Китай заявил, что будет «решительно защищать» свои экономические интересы, если США начнут официальное расследование его политики в отношении американской интеллектуальной собственности.

Министерство торговли КНР во вторник выступило с предупреждением в ответ на подписанный в понедельник указ президента США Дональда Трампа, предписывающий торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру провести расследование о предполагаемой краже американских технологий и интеллектуальной собственности в Китае.

Трамп хочет, чтобы ведомство расследовало торговую политику Китая, которая вынуждает американские компании делиться информацией, чтобы вести бизнес в этой стране.

По итогам расследования США могут обратиться во Всемирную торговую организацию, чтобы добиться введения штрафов или других мер в отношении Китая.

В заявлении китайского Министерства торговли говорится, что Пекин не будет «сидеть сложа руки», если Вашингтон будет «игнорировать факты» и пренебрегать правилами международной торговли в ущерб двусторонним экономическим и торговым отношениям.

В том же ключе выступила накануне официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин, заявившая перед подписанием указа, что этот шаг приведет к торговой войне, в которой «обе стороны окажутся проигравшими».

Трамп нередко возмущался по поводу хронического торгового дефицита между США и Китаем, который в 2016 году составил 347 миллиардов долларов и продолжает расти теми же темпами в этом году. США импортируют из Китая потребительские товары, кроме этого именно в КНР производятся многие из электронных устройств, популярных среди американцев, такие как смартфоны iPhone.

Однако президент дал понять, что смягчит критику в адрес Китая, если тот начнет прилагать больше усилий для того, чтобы убедить КНДР отказаться от ракетной программы и разработки ядерного оружия.

Пекин в понедельник объявил о введении запрета на импорт природного угля, железной руды, морепродуктов и другой продукции из КНДР в соответствии с новыми санкциями, которые призваны сократить доходы Пхеньяна от экспорта на 1 миллиард долларов в год.

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